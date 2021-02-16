Фінансовий гороскоп на лютий 2021 року підкаже, що нам приготували зірки. Чого очікувати кожному знаку зодіаку? Кому варто ввімкнути режим економії, а хто може несподівано отримати надбавку до зарплати? Читайте фінансовий гороскоп на лютий 2021 року від двічі переможця містичного проєкту «Битва екстрасенсів» та експерта «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

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Овни

У цьому місяці Овнам не варто поспішати з великими покупками та серйозними капіталовкладеннями. Є велика ймовірність, що ваші витрати будуть невиправданими.

Тельці

Розташування небесних тіл обіцяє Тельцям несподівані доходи. Імовірно, це будуть дивіденди за давні старання в роботі або повернення старих боргів, про які ви вже й забули. У кожному разі фінансова ситуація дасть змогу порадувати себе приємними покупками.

Близнюки

Лютий буде досить стабільним для Близнюків у фінансовому плані. Швидше за все, представники знака зможуть здійснити ті покупки, які вже давно відкладали до кращих часів.

Раки

У цей період зірки радять не брати в борг і не позичати нікому грошей. Швидше за все, обставини виявляться зовсім не такими, як цього хотілося б. А тому повернути позичену суму вчасно навряд чи вдасться.

Леви

Розташування небесних тіл обіцяє Левам непередбачені витрати. Тож намагайтеся більш економно розпоряджатися фінансами, уникаючи спонтанних покупок.

Діви

Цей місяць для Дів — вдалий час, щоб почати відкладати гроші на покупку, якої вони давно прагнуть. Швидше за все, плани представників знака стануть реальністю навіть раніше, ніж вони розраховували.

Терези

Розташування небесних тіл може підштовхнути представників знака до марнотратства. Щоб уникнути невиправданих фінансових втрат, намагайтеся планувати кожну свою покупку і уникайте спонтанного шопінгу.

Скорпіони

Початок лютого обіцяє Скорпіонам фінансовий прибуток. Але розпоряджатися коштами краще економно, оскільки наприкінці місяця більшу частину грошей може потягнути на себе побутова сфера.

Стрільці

У цей період у Стрільців є всі шанси вийти на новий рівень фінансового доходу. Головне при цьому — бути більш активними і сміливіше братися за нові починання.

Козероги

У лютому зірки радять Козерогам не шкодувати грошей на покупки. Капіталовкладення представників знака будуть не тільки вдалими, а й вигідними.

Водолії

Фінансова ситуація в лютому може бути далекою від очікувань Водоліїв. Але не поспішайте засмучуватися. Уже до кінця місяця зірки обіцяють доходи.

Риби

У лютому Рибам варто триматися подалі від сумнівних фінансових операцій. Щоб уникнути збитків, краще не мати жодних справ із неперевіреними людьми.

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