Що приготував березень кожному знаку зодіаку? Як правильно почати місяць і вдало його завершити? Читайте астрологічний прогноз від Хаяла Алекперова на березень 2021 року.

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Овни

Початок місяця порадує Овнів новими перспективами в кар’єрі. Перед вами відкриються потрібні двері. Головне – вчасно в них постукати. Тож будьте активнішими. Наприкінці березня можливі загострення хронічних захворювань. А тому намагайтеся більше уваги приділяти своєму здоров’ю.

Тельці

Перший місяць весни обіцяє Тельцям часті візити натхнення. А тому навіть за найбільш нудні і рутинні справи представники знака братимуться із завзяттям і креативом. У середині березня можливі конфлікти в професійній сфері діяльності. Щоб їх уникнути, намагайтеся триматися подалі від пліток і чуток.

Близнюки

Цей місяць для Близнюків – вдалий час, щоб позбутися від баласту на кшталт шкідливих звичок або токсичних стосунків з людьми, які вселяють у вас невпевненість у собі. Ваша сила волі і рішучість будуть на максимумі. Так що саме час діяти.

Раки

Початок весни дасть Ракам змогу здійснити давні мрії. Зірки обіцяють вам чимало вдалих шансів і можливостей, щоб досягти бажаного. Головне при цьому – вірити в свої сили і не відступати перед труднощами.

Леви

У цей час Леви зможуть по-новому подивитися на багато речей. І це допоможе представникам знака знайти спосіб вирішення давніх проблем, з якими вони довго не могли впоратися. Кінець місяця – вдалий час для подорожей. Зірки обіцяють вам багато позитивних емоцій.

Діви

У цьому місяці Діви можуть зіткнутися з певними труднощами і перепонами на своєму шляху. Проте не варто відразу кидати всі сили на те, щоб їх подолати. Найкраща тактика зараз – трохи почекати й ліпше розібратися в тому, що відбувається. Цілком можливо, що мінуси ситуації, яка склалася, перетворяться на плюси.

Терези

У цей період Терези можуть узяти на себе більше справ і турбот, ніж здатні осилити. Щоб уникнути розчарувань і претензій до себе, зірки радять правильно планувати свій день і вчасно розставляти пріоритети. Кінець березня – вдалий час, щоб оголосити війну своїм комплексам. За правильного підходу ви зможете від них позбутися.

Скорпіони

У цей період Скорпіонам варто бути особливо уважними в рутинних справах. Саме там представники знака ризикують припуститися багатьох прикрих помилок. Середина місяця – вдалий час, щоб залагодити давні сварки і розбіжності з близькими й рідними людьми. Прийти до спільного знаменника вам буде легко. Головне – зробити перший крок у цьому напрямку.

Стрільці

Березень для Стрільців – час грандіозних починань. І в цьому плані зірки радять представникам знака прислухатися до своєї інтуїції. Вона підкаже вам, як прийти до бажаних результатів за малих витрат сил і часу.

Козероги

Перший весняний місяць обіцяє Козерогам просування в професійній сфері діяльності. Проєкт, про який ви давно мріяли, може стати вашим. Єдина умова при цьому – частіше проявляти власну ініціативу.

Водолії

У цьому місяці зірки нададуть Водоліям другий шанс вирішити ті проблеми, які раніше траплялися на їхньому шляху і з якими представники знака не впоралися. Порада зірок: щоб «двічі не наступати на одні й ті самі граблі», намагайтеся застосовувати колишній досвід. Наприкінці місяця можливі проблеми з травленням. А тому варто ретельніше стежити за своїм раціоном.

Риби

У цьому місяці ситуація, що склалася, зажадає від Риб уміння швидко ухвалювати рішення, що може поставити недовірливих представників знака в скрутне становище. Проте не варто переживати і боятися зробити крок уперед. Пам’ятайте, що іноді спонтанні рішення – найбільш правильні.

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