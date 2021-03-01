Гороскоп на 2 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно тримати свої емоції під контролем, а хто повинен присвятити час сім’ї? Читайте гороскоп на 2 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

День наділяє Овна такими якостями, як енергійність, гострий розум і, головне, швидкість. Оточенню залишається тільки заздрити: якщо навіть Овен візьметься за три завдання відразу, він зможе отримати відмінний результат!

Телець

У Тельця буде дивовижна здатність відчувати потенціал і прибуток там, де інші не бачать ніякої перспективи. Зірки радять йому використовувати цей талант для того, щоб витончено «розрулити» складні питання. Ну, а потім з повним правом насолоджуватися подивом на обличчях оточення.

Близнюки

Близнюки відчуватимуть справжній приплив енергії і сил! Та водночас день схиляє їх до різкості і безапеляційності, а їхні рішення далеко не завжди можуть бути добре обдумані. Саме тому зірки радять Близнюкам сім разів відміряти, перш ніж рубати з плеча. Керуючись цим нехитрим правилом, Близнюки не помиляться!

Рак

Раку в справах слід бути якомога уважнішими ― особливо при роботі з цифрами, грошима, документами та взагалі у всіх сферах, де його хоча б теоретично може очікувати підступ. Тому порада Ракам проста: будьте пильні, читайте все, що написано дрібним шрифтом і навіть між рядків! Інакше вашою довірливістю й неуважністю хтось скористається.

Лев

Лев, незалежно від свого життєвого і професійного досвіду, має шанс дізнатися щось абсолютно нове для себе. Це може бути пов’язано з роботою, захопленнями або з найближчим оточенням. Зірки радять йому тримати очі й вуха відкритими для інформації, яка надходить у них, ― це збагатить Лева новими знаннями.

Діва

Зірки дають Діві парадоксальні поради: не вкладати всю душу в те, чим вона займається. «Не ускладнюй!» ― девіз цього дня. Справа в тому, що будь-які спроби Діви повноцінно включитися в роботу навряд чи щось поліпшать, а ось збити з пантелику можуть. Що ж, іноді що простіше, то краще, і цей вівторок ― саме такий день.

Терези

Терези будуть легко знаходити з оточенням спільну мову. Завдяки цьому вони зможуть легко залагоджувати справи. Так що не втрачайте час, Терези! Розкажіть усім навколо про свої ідеї, заручіться підтримкою ― і ви здивуєтеся тому, як швидко і легко, виявляється, можуть просуватися серйозні справи.

Скорпіон

Зірки обіцяють Скорпіону відмінний день для просування і запуску будь-яких проєктів! Його позиції сильні, а потенціал видно неозброєним оком. Інакше кажучи, Скорпіону дається шанс зробити щось, що закладе основу його майбутнього благополуччя. Тому зосередьтеся на головному. Не треба марнувати цей день на дрібниці.

Стрілець

Стрільцю буде складніше, ніж зазвичай, формулювати свої думки. Зате йому прекрасно вдаватиметься все, що потрібно робити руками, а не головою. Так що зірки радять Стрільцю засукати рукави. Робіть те, що ви можете виконувати «на автоматі», або займіться фізичною працею. Повірте, це не так уже й страшно, а іноді й зовсім буває корисно.

Козеріг

Чи не з самого ранку Козерога чекає аврал. Йому слід приготуватися до того, що протягом дня ні хвилини не вдасться посидіти склавши руки. Щоб не розтратити сили даремно, зірки радять Козерогові діяти швидко, але без метушні. Все одно його енергії не вистачить на те, щоб закрити своїми грудьми відразу всі амбразури.

Водолій

Запорукою успіху в справах Водолія буде його вміння самому взяти те, що йому належить по праву. Це день тих, хто нагадує про себе, проявляє наполегливість, тобто діє. Можливо, комусь із навколишніх здасться, що Водолій діє переважно йому на нерви ― що ж, чому б і ні? Зате Водолій не пропустить свого, і проєкти вже точно не залишаться без уваги.

Риби

На Риб чекає день, про які зазвичай кажуть: «Справа йде на лад». Вони перебуватимуть у стані гармонії і рівноваги, у якому без надриву вирішуються практично будь-які завдання. Можливо, оточенню здасться, що Риби взагалі не докладають жодних зусиль, однак насправді вони просто будуть здатні добре організувати свій час.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.