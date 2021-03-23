Гороскоп на 24 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому не варто довіряти підозрам, а хто повинен позбавитись від старих речей? Читайте гороскоп на 24 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овни, не бійтеся бути відкритими. Є ймовірність конфлікту. Тільки щирість і сердечність допоможуть вам вирішити суперечку, а також переконати опонента стати союзником. Ця розмова, можливо, стане однією з найважливіших у вашому житті.

Телець

Зірки обіцяють деякий успіх Тельцям. Їм добре вдасться висловити свої позитивні життєві цінності і стати прикладом для інших. Ваше оточення помітить творчі звички і, більш того, стане їх переймати.

Близнюки

Багатьом Близнюкам можна очікувати нападу азарту. Вони відчують себе щасливими серфінгістами. Їхні здорова цікавість, спритність рук, гострота розуму тільки сприятимуть перемозі. Проте не варто втрачати пильність. Якщо сильно загратися, можна пропустити щось важливе.

Рак

День вдалий для того, щоб влаштувати який-небудь захід, запросити кого-небудь у гості або самим піти на якусь зустріч. Головне, не обмежуйтеся спілкуванням із кимось одним, щоб не обділити увагою інших. Особливо, якщо з вами поруч кохана людина.

Лев

У Левів день вдалий для перерахунку грошей, а також активів, обговорення фінансових питань з близьким колом людей. Підбийте підсумки доходів і витрат, подивіться рахунки, де витрат значно більше, ніж потрібно, і вжийте заходів.

Діва

Скептичний настрій дуже деструктивний для життя Дів. Це може вилитися в нехороший результат. Проте Діви можуть це зупинити. Рекомендується зробити якусь дуже просту дію, яка за відчуттями веде в бік багатства і щастя.

Терези

У Терезів день пройде тихо і спокійно. Жодних особливих випадків не станеться. Однак варто бути працьовитими і уважними до близьких. Цей день дуже сприятливий для сімейних розмов, а також читання літератури.

Скорпіон

Найкращий момент для домашніх справ у Скорпіонів. Зробіть велике прибирання, полагодьте те, що давно хотіли, позбудьтеся від того, що заважає. Особливу увагу приділіть своєму робочому простору. Зробіть усе, щоб у наступні дні робота йшла швидше і легше.

Стрілець

Гороскоп попереджає Стрільців: у вас можуть виникнути підозри про зраду другої половини. Також є ймовірність, що підозрювати в цьому будуть вас. Не кажіть образливих слів, не робіть нерозважливих дій і поспішних висновків. Усе може виявитися так, як не здавалося на перший погляд. Потрібні лише самовладання, правильне формулювання думок ― тоді вдасться розвіяти сумніви.

Козеріг

Сприятливий і плідний день для Козерогів. Ви поладнаєте навіть з колишніми недоброзичливцями і конкурентами. На діловому терені зірки обіцяють Козерогам успіх і гармонійний розвиток бізнес-зв’язків із впливовими союзниками і партнерами. Позитивні зміни очікують вас у професійній сфері, якщо ви зумієте пристосуватися до мінливих обставин і не станете затягувати з вирішенням важливих і нагальних питань.

Водолій

Для Водоліїв цей день дуже сприятливий для важливих рішень. Проблеми з грошима і роботою відступлять на задній план. Ви відчуєте порив натхнення, захочете змінити своє життя на краще. Накидайте картину сфер життя і зробіть усвідомлений вибір, у який аспект найбільше потрібно вкласти енергію.

Риби

Риби, позбавляйтеся від старого, щоб впустити в життя нове. Не бійтеся закривати одні двері, щоб відкрилися інші. Сядьте, зробіть глибокий вдих, а потім ясно відчуйте, що ви вільні і у вас безліч варіантів. Ви можете легко влаштуватися на будь-яку роботу, а також освоїти потрібні компетенції, щоб здобути заплановану посаду.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.