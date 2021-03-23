Гороскоп на 24 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому не стоит доверять подозрениям, а кто должен избавиться от старых вещей? Читайте гороскоп на 24 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны, не бойтесь быть открытыми. Есть вероятность конфликта. Только искренность и сердечность помогут вам разрешить спор, а также убедить оппонента стать союзником. Этот разговор, возможно, станет одним из важных в вашей жизни.

Телец

Звезды обещают некоторый успех Тельцам. Им хорошо удастся выразить свои положительные жизненные ценности и стать примером для других. Ваше окружение заметит созидательные привычки и, более того, станет их перенимать.

Близнецы

Многим Близнецам следует ожидать приступ азарта. Они почувствуют себя удачливыми серфингистами. Их здравое любопытство, ловкость рук, блеск ума будут только способствовать победе. Но не стоит терять бдительность. Если сильно заиграться, можно упустить что-то важное.

Рак

Удачный день для того, чтобы устроить какое-нибудь мероприятие, пригласить кого-нибудь в гости или самим отправиться на какую-нибудь встречу. Главное, не ограничивайтесь общением с кем-то одним, чтобы не обделить вниманием других. Особенно, если с вами рядом любимый человек.

Лев

У Львов день хорош для пересчета денег, а также активов, обсуждения финансовых вопросов с близким кругом людей. Подведите итоги доходов и расходов, посмотрите счета, где трат значительно больше, чем нужно, и примите меры.

Дева

Скептическое настроение очень деструктивно для жизни Дев. Это может вылиться в нехороший результат. Но Девы могут это остановить. Рекомендуется совершить какое-то очень простое действие, которое по ощущению ведет в сторону богатства и счастья.

Весы

У Весов день пройдет тихо и спокойно. Никаких особых случаев не произойдет. Однако следует быть трудолюбивыми и внимательными к близким. Этот день очень хорош для семейных разговоров, а также чтения литературы.

Скорпион

Лучший момент для домашних дел у Скорпионов. Сделайте большую уборку, почините то, что давно хотели, избавьтесь от того, что мешает. Особое внимание уделите своему рабочему пространству. Сделайте все, чтобы в следующие дни работа шла быстрее и легче.

Стрелец

Гороскоп предупреждает Стрельцов: у вас могут возникнуть подозрения об измене супруга. Также есть вероятность, что подозревать в этом будут вас. Не говорите обидных слов, не совершайте глупых действий, не делайте поспешных выводов. Все может оказаться так, как не выглядело на первый взгляд. Нужно лишь самообладание, правильная формулировка мыслей — тогда удастся развеять сомнения.

Козерог

Благоприятный и плодотворный день для Козерогов. Вы поладите даже с бывшими недоброжелателями и конкурентами. На деловом поприще звезды обещают Козерогам успех и гармоничное развитие бизнес-связей с влиятельными союзниками и партнерами. Положительные перемены ожидают вас в профессиональной сфере, если вы сумеете приспособиться к меняющимся обстоятельствам и не станете затягивать с решением важных и срочных вопросов.

Водолей

Для Водолеев этот день очень благоприятен для важных решений. Проблемы с деньгами и работой отступят на задний план. Вы почувствуете порыв вдохновения, захотите изменить свою жизнь в лучшую сторону. Набросайте картину сфер жизни и сделайте осознанный выбор, в какой аспект нужнее всего вложить энергию.

Рыбы

Рыбы, избавляйтесь от старого, чтобы впустить в жизнь новое. Не бойтесь закрывать одни двери, чтобы открылись другие. Сядьте, сделайте глубокий вдох, а затем ясно почувствуйте, что вы свободны и у вас множество вариантов. Вы можете легко устроиться на любую работу, а также освоить нужные компетенции, чтобы заполучить планируемую должность.

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