Гороскоп на 1 августа 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит быть крайне пунктуальным, а кто может планировать ремонт? Читайте гороскоп на 1 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Судьба приготовила Овну неожиданные сюрпризы и крутые виражи. Предстоит только принять все это спокойно и без резких жестов. Отличный день для того, чтобы стремительно забыть прошлое. Это касается обид и недоразумений, которые сложились в отношениях с близким человеком.

Телец

1 августа Тельцу не мешает заняться саморазвитием. Но для этого создайте вокруг себя комфортную ауру. Это позволит не только продвинуться вперед в мыслях и идеях, но и завязать существенные контакты. Семейным людям без чувства юмора не обойтись. Оно пригодится в быту.

Близнецы

Близнецы в этот день должны быть крайне внимательными и пунктуальными. Если что-то упустите, то получите по заслугам. Ни на какой финансовый урожай не стоит рассчитывать. Над головами влюбленных людей могут сгуститься тучи. Не верьте слухам, доверяйте своему сердцу.

Рак

У Рака сработает принцип: чем больше отдашь, тем больше получишь. Потрясающе легко сложатся финансовые операции, за которые вы откровенно боялись взяться. Отказывайтесь от соблазнов любовного плана. Они могут увести вас от реальности, что чревато многими проблемами.

Лев

Звёзды обещают Льву огромную порцию впечатлений от новых встреч, разговоров и поездок. Только не делайте кислую мину, даже если что-то не хочется выполнять. Наоборот, проявите азарт и инициативу, вот тогда все дела пойдут на лад. Вечером ждите гостей, поэтому уборку лучше перенести.

Дева

Если Дева будет смотреть на вещи реально, то ничто не испортит ее планы. Даже люди, которые вам завидуют и желают упасть на ровном месте, отступят на сотню километров. Зато критика родственников окажется вполне конструктивной. Вы не обидитесь, а все примите достойным образом.

Весы

Весам необходимо посвятить этот выходной близким людям. Даже если они не просят в чем-то помочь, обязательно возьмите на себя часть их забот и хлопот. Удачно сложатся вопросы, касающиеся семейных поездок и праздников. Никому не давайте обещаний, особенно насчет романтических встреч.

Скорпион

У Скорпиона будет своя «музыка», а у окружающих ― своя. Вот на этой почве возможны конфликты, эмоциональная сдержанность не помешает. Подвох возможен в получении денег, не влезайте в долги. Удастся воплотить в жизнь давние желания. Не исключено, что вы возьмете в дом питомца.

Стрелец

1 августа Стрелец будет метаться между двух огней. С одной стороны, захочется заняться личной жизнью. С другой – решить бытовые вопросы. Главное, не озвучивайте свои проблемы всем, кого встретите на пути. С любыми недомоганиями физического характера боритесь незамедлительно.

Козерог

Козерогу необходимо бежать от всего, что ведет к суете и обманам. Кончено же, предугадать такие ситуации сложно, но можно. Если включить интуицию на полную катушку. В любовных отношениях не пытайтесь убедить партнера в том, от чего он постоянно бежит и прячется.

Водолей

Обстоятельства могут сложиться не в пользу Водолея, поэтому вести себя нужно осторожно. С поездками на дальние расстояния не спешите, они могут оказаться опасными. Многим суждено завязать знакомство в интернете. Не удивляйтесь, но новые отношения будут развиваться ярче и романтичнее, чем когда-либо.

Рыбы

Звёзды рекомендуют Рыбам включить прозорливость. Тем более, что природа-матушка вас в этом смысле не обделила. Оглядывайтесь по сторонам, присматривайтесь к новым людям. Массу интересных идей по поводу благоустройства дома обнаружите на просторах интернета. Смело планируйте ремонт.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.