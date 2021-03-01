Гороскоп на 2 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно держать свои эмоции под контролем, а кто должен посвятить время семье? Читайте гороскоп на 2 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

День наделяет Овна такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, скорость. Окружающим остается только завидовать: если даже Овен возьмется за три задачи сразу, он сможет получить отличный результат!

Телец

У Тельца будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Звезды советуют Тельцу использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» сложные вопросы. Ну, а потом с полным правом наслаждаться удивлением на лицах окружающих.

Близнецы

Близнецы будут чувствовать настоящий прилив энергии и сил! Однако в то же время день склоняет их к резкости и безапелляционности, а их решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды советуют Близнецам семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Близнецы не ошибутся!

Рак

Раку в делах следует быть как можно внимательнее — особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоретически может ожидать подвох. Поэтому совет Ракам прост: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

Лев

Лев, независимо от своего жизненного и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то абсолютно новое для себя. Это может быть связано с работой, увлечениями или с ближайшим окружением. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации — это обогатит Льва новыми знаниями.

Дева

Звезды дают Деве парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем она занимается. «Не усложняй!» — девиз этого дня. Дело в том, что любые попытки Девы полноценно включиться в работу вряд ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и этот вторник — именно такой день.

Весы

Весы будут легко находить с окружающими общий язык. Благодаря этому они смогут легко улаживать дела. Так что не теряйте время, Весы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой — и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться серьезные дела.

Скорпион

Звезды обещают Скорпиону отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал видно невооруженным глазом. Иными словами, Скорпиону дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо тратить этот день на мелочи.

Стрелец

Стрельцу будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Зато ему прекрасно будет даваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют Стрельцу засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате», или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж и страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Козерог

Едва ли не с самого утра Козерога ждет аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть сложа руки. Чтобы не растратить силы впустую, звезды советуют Козерогу действовать быстро, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

Водолей

Залогом успеха в делах Водолея будет его умение самому взять то, что ему принадлежит по праву. Это день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Водолей действует преимущественно ему на нервы — что ж, почему бы и нет? Зато Водолей не упустит своего, и проекты уже точно не останутся без внимания.

Рыбы

Рыб ожидает день, о которых обычно говорят: «Дело спорится». Они будут находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Рыбы вообще не прилагают никаких усилий, однако на самом деле они просто будут способны хорошо организовать свое время.

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