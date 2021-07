Фінансовий гороскоп на 2021 рік обіцяє всім знакам зодіаку стабільність при дотриманні деяких умов. Читайте в матеріалі, що приготував вам 2021 рік у грошовому плані! Докладний фінансовий гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку склав експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Кінець зими ― початок весни ― вдалий час, щоб закласти фундамент для доброго фінансового прибутку на весь рік. Перед вами відкриються нові перспективи. А ось вагомі придбання краще відкласти на кінець року, щоб уникнути невиправданих витрат.

Прийдешній рік обіцяє Тельцям удачу в фінансових питаннях. Вам вдасться не тільки подолати труднощі, а й отримати прибуток від тих починань, які ви свідомо вважали невдалими. Головне при цьому ― вірити у власний успіх!

У першій половині року зірки наполегливо радять Близнюкам уникати фінансових операцій з людьми, у яких ви не впевнені. Є велика ймовірність потрапити в халепу з вини партнера. Середина літа для представників знака ― хороший період, щоб поліпшити свій добробут.

Прийдешній рік підштовхне Раків до активних дій. Багато представників знака задумаються про додаткові способи заробітку або навіть відкриють свій бізнес. У будь-якому разі розташування зірок обіцяє вам успіх у цьому напрямі. А тому настав час переходити від планів до дій.

Цього року Левам варто тримати під контролем свою тягу до спонтанних витрат. Зірки наполегливо радять ретельно планувати свої покупки й уникати шопінгу заради розваги. У середині року в Левів може з’явитися додатковий заробіток. Не варто відмовлятися від такої можливості.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

У цей період багато Дів задумаються про вагомі надбання. Наприклад, про купівлю нерухомості чи авто. Але в таких питаннях зірки радять не поспішати з вибором. Є велика ймовірність помилитися з ціною. У своєму виборі намагайтеся відкинути емоції і частіше прислухайтеся до порад близьких людей.

Уміння Терезів знаходити спільну мову з оточенням цього року стане їхнім головним козирем. Представники знака можуть зав’язати дружбу з тими людьми, які допоможуть вибрати правильний напрям у плані роботи і поліпшення фінансового добробуту.

2021 рік порадує Скорпіонів позитивними змінами у фінансовій сфері. Представники знака можуть розраховувати на позитивний результат у вирішенні житлових та фінансових питань. Так що можете сміливо планувати вагомі інвестиції.

Зірки радять Стрільцям бути уважнішими в питаннях, які стосуються фінансів. Є ризик геть невигідних капіталовкладень. На початку року намагайтеся активніше проявляти себе в професії. У вас є всі шанси отримати не тільки підвищення, а й надбавку до зарплати.

У прийдешньому році однією з вагомих проблем у житті Козерогів може стати надмірна залежність від думки оточення. Через це є ймовірність зазнати грошових втрат. Щоб уникнути подібних ситуацій, зірки радять ухвалювати рішення самостійно. Краще за вас ніхто не зможе розпорядитися вашими грошима.

Цього року перед Водоліями відкриються нові горизонти в плані заробітку. І хоч перша декада 2021-го не обіцяє великих грошових доходів, представники знака зможуть ґрунтовно зайнятися плануванням подальших цілей. Щоб у другій половині року вийти на новий фінансовий рівень.

У питаннях фінансів зірки обіцяють представникам знака неочікуваний прибуток. Це може бути виграш у лотерею, дохід, на який ви не розраховували, або повернення боргів, про які ви вже забули. У кожному разі, отриманими коштами потрібно розпоряджатися економно. Є велика ймовірність раптових витрат, пов’язаних із сімейною сферою.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.