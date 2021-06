Де в Україні можна недорого відпочити на морі? Насправді, варіантів предостатньо. Але спочатку потрібно визначитися: Азовське чи Чорне, з сім’єю чи з друзями, харчуватися у ресторані чи вдома? Після цього залишається лише вибрати відповідний населений пункт.

Бердянськ — чудовий варіант для морської подорожі, якщо ви сповідуєте принцип: все одно, куди, аби в хорошій компанії. У Бердянську є мілке та тепле Азовське море, солоні лимани, грязьові джерела. А також чисті та не дуже пляжі (останніх набагато більше), натовпи людей.

Вартість: любителі екстремального відпочинку можуть знайти кімнати від 100 гривень, квартири — від 400, готелі — від 550. Плюс в мінімальний бюджет поїздки слід закласти харчування з розрахунку 300 гривень на добу (це найдешевші забігайлівки).

Недалеко від Бердянська розташований Приморськ. Це селище мало чим відрізняється від Бердянська, але в ньому любителі історії знайдуть ще й кілька старовинних будівель 19 століття. А також краєзнавчий музей з кам’яними фігурами половецьких баб.

Вартість: за грошима відпочинок в Приморську не відрізняється від Бердянська. Ось тільки може вийти так, що ви приїдете, а вільних кімнат і квартир не буде — просто тому, що їх там здається набагато менше. Їдете до Приморська — придумайте план «Б» або хоча б візьміть із собою намет.

Тиждень у Коблево — це два тижні в Бердянську. Тому потрібно вибирати, що для вас важливіше: кількість чи якість? Бо хоч в Коблево і дорожче, але це все-таки вже Чорне, а не Азовське море. Тут вам і пристойні бази відпочинку, і аквапарки, і дельфінарій, і екскурсії на місцевий винзавод.

Вартість: за кімнату в Коблево доведеться викласти мінімум 250 гривень, за квартиру — 600, а за номер в готелі — 900. Харчування в дешевих кафе — від 300 гривень на день.

Очаків розташований на березі Чорного моря поруч з гирлом Дніпра – вигідне з тактичної точки зору розташування призвело до того, що місто обзавелося багатою історією битв і облог, а також увібрало в себе щось від кожної з безлічі країн, які його захоплювали. У Очаків добре їхати всією сім’єю – місця тут пустельні, а маленькі бази відпочинку – чисті і затишні.

Вартість: в Очакові пропонують кімнати від 100 гривень, номери в пансіонатах — від 300. Їжу краще привезти з собою та готувати самостійно, або їздити харчуватися до сусіднього Коблева.

Сьогодні Одеса перетворилася на головний морський курорт для українців. Популярністю користується не тільки сама Одеса, але й прилеглі курорти — Чорноморськ, Южне та Затока.

Через величезну кількість місць, які можна відвідати ввечері в Одесі, ціни тут неприємно здивують любителів напівпокинутих селищ на узбережжі Азовського моря. З іншого боку: ресторани, нічні клуби, одеські катакомби, Білгород-Дністровська фортеця (Аккерман), українська Венеція на кордоні з Румунією, виноградники Шабо та багато всього іншого — це можливість подарувати собі вдвічі більше емоцій.

Вартість житла в Одесі в літній сезон: кімната — від 400 гривень, будиночок на базі відпочинку — від 300, квартира — від 700, готель — від 1000. Харчування обійдеться мінімум в 500 гривень на день, тому краще відразу йти на Привоз. Купувати там свіжі продукти та готувати самостійно.

Вартість житла в Чорноморську в літній сезон: кімната — від 300 гривень, квартира — від 500, готель — від 800. Харчування близько 300 гривень на добу.

Вартість житла в Южному в літній сезон: кімната — від 300 гривень, квартира — від 500, готель — від 1000. Харчування від 300 гривень на день.

Вартість житла в Затоці в літній сезон: номери на базах відпочинку — від 200 гривень, готелі — від 1000. Харчування — 300 гривень.

Море в Скадовську мілке, тому сюди з усієї України з’їжджаються ті, хто раніше заповнював пляжі Євпаторії, — сім’ї з маленькими дітьми.

Вартість: кімнати в Скадовську пропонуються від 100 гривень, квартири — від 500, готелі — від 500. Харчування — 300 гривень.

Лазурне — один з найбільш економних курортів, але кількість пропозицій житла тут дуже обмежена. Проте якщо оселитися все-таки вдасться, ви зможете не тільки позасмагати на пляжі та накупатися в морі, а ще й з’їздити до заповідників Ольвія і Асканія-Нова. А також подивитися на знамениту «українську Сахару» — Олешківські піски.

Вартість: кімнати в Лазурному пропонуються від 100 гривень, номери в прибудовах — від 200, номери баз відпочинку — від 300. Харчування — від 300 гривень.

Гарного відпочинку!

