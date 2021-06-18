Где в Украине можно недорого отдохнуть на море? На самом деле, вариантов предостаточно. Но сначала нужно определиться: Азовское или Черное море, отдыхать с семьей или с друзьями, питаться в ресторане или дома? После этого останется лишь выбрать подходящий населенный пункт, который вам понравится.

Недорогой отдых: Бердянск

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Бердянск — отличный вариант для морского путешествия, если вы исповедуете принцип: все равно, куда, лишь бы в хорошей компании. В Бердянске есть мелкое и теплое Азовское море, соленые лиманы, грязевые источники. А также чистые и не очень пляжи (последних гораздо больше), толпы людей.

Стоимость: любители экстремального отдыха могут найти комнаты от 100 гривен, квартиры — от 400, отели — от 550. Плюс в минимальный бюджет поездки следует заложить питание из расчета 300 гривен в сутки (это самые дешевые забегаловки).

Недорогой отдых: Приморск

Недалеко от Бердянска находится Приморск. Этот поселок мало чем отличается от Бердянска, но в нем любители истории найдут еще и несколько старинных зданий 19 века. А также краеведческий музей с каменными фигурами половецких баб.

Стоимость: по деньгам отдых в Приморске не отличается от Бердянска. Только может выйти так, что вы приедете, а свободных комнат и квартир не будет — просто потому, что их там сдается гораздо меньше. Двигаетесь в Приморск —придумайте план «Б» или хотя бы возьмите с собой палатку.

Недорогой отдых: Коблево

Неделя в Коблево — это две недели в Бердянске. Поэтому нужно выбирать, что для вас важнее: количество или качество? Хоть в Коблево и дороже, но это все-таки уже Черное, а не Азовское море. Тут вам и приличные базы отдыха, и аквапарки, и дельфинарий, и экскурсии на местный винзавод.

Стоимость: за комнату в Коблево придется выложить минимум 250 гривен, за квартиру — 600, а за номер в отеле — 900. Питание в дешевых кафе — от 300 гривен в день.

Недорогой отдых: Очаков

Очаков расположен на берегу Черного моря рядом с устьем Днепра. Выгодное с тактической точки зрения расположение привело к тому, что город обзавелся богатой историей сражений и осад. А также вобрал в себя что-то от каждой из множества стран, которые его захватывали. В Очаков хорошо ехать всей семьей. Места здесь пустынные, а маленькие базы отдыха — чистые и уютные.

Стоимость: В Очакове предлагают комнаты от 100 гривен, номера в пансионатах — от 300. Еду лучше привезти с собой и готовить самостоятельно, либо ездить питаться в соседнее Коблево.

Недорогой отдых: Одесская область

Сегодня Одесса превратилась в главный морской курорт для украинцев. Популярностью пользуется не только сама Одесса, но и прилегающие курорты — Черноморск, Южный и Затока.

Из-за огромного количества мест, которые можно посетить вечером в Одессе, цены тут неприятно удивят любителей полузаброшенных поселков на побережье Азовского моря. С другой стороны: рестораны, ночные клубы, одесские катакомбы, Белгород-Днестровская крепость (Аккерман), украинская Венеция на границе с Румынией, виноградники Шабо и много всего другого — это возможность подарить себе в два раза больше эмоций.

Стоимость жилья в Одессе в летний сезон: комната — от 400 гривен, домик на базе отдыха — от 300, квартира — от 700, отель — от 1000. Общепит обойдется минимум в 500 гривен в день, поэтому лучше сразу идти на Привоз. Покупать там свежие продукты и готовить самостоятельно.

Стоимость жилья в Черноморске в летний сезон: комната — от 300 гривен, квартира — от 500, отель — от 800. Питание около 300 гривен в сутки.

Стоимость жилья в Южном в летний сезон: комната — от 300 гривен, квартира — от 500, отель — от 1000. Питание от 300 гривен в день.

Стоимость жилья в Затоке в летний сезон: номера на базах отдыха — от 200 гривен, отели — от 1000. Питание — 300 гривен.

Недорогой отдых: Скадовск

Море в Скадовске мелкое, поэтому сюда со всей Украины съезжаются те, кто раньше заполнял пляжи Евпатории, — семьи с маленькими детьми.

Стоимость: комнаты в Скадовске предлагаются от 100 гривен, квартиры — от 500, отели — от 500. Питание — 300 гривен.

Недорогой отдых: Лазурное

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Лазурное — один из самых экономных курортов, но количество предложений жилья здесь очень ограничено. Если поселиться все-таки удастся, вы сможете не только позагорать на пляже и покупаться в море, а и съездить в заповедники Ольвию и Асканию-Нову. А также посмотреть на знаменитую «украинскую Сахару» — Алешковские пески.

Стоимость: комнаты в Лазурном предлагаются от 100 гривен, номера в пристройках — от 200, номера баз отдыха — от 300. Питание — от 300 гривен.

Хорошего отдыха!

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