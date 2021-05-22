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Євробачення-2021: учасник від Іспанії Blas Cantó з піснею «Voy A Quedarme»

22.05.2021

Іспанію, яка входить до «Великої п’ятірки» й автоматично потрапляє до фіналу Євробачення-2021, представить Blas Cantó (Блас Канто). Для виконавця це не перша спроба підкорити пісенний конкурс. Детальніше про учасника конкурсу від Іспанії та його пісню читайте в матеріалі.

Представником Іспанії на прийдешньому Євробаченні-2021 став Blas Cantó (Блас Канто), який у своєму інтерв’ю дав зрозуміти, що участь у найбільшому пісенному конкурсі завжди була його мрією.

Blas Cantó

Блас Канто Морено був у центрі уваги з юних років і навіть виграв у п’ятому сезоні масштабного талант-шоу в Іспанії «Tu Cara Me Suena» («Your Face Sounds Familiar»). Співак кілька разів намагався підкорити міжнародний пісенний конкурс. 2011 року в складі гурту AURYN заповітний квиток на Євробачення йому отримати не вдалося. Після того, як колектив у 2016 році розпався, Блас продовжив свою співочу кар’єру.

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Уже 2017 року поп-співак випустив свій перший сольний сингл «In Your Bed», а у 2020 – перший сольний альбом «Complicado», який посів перше місце в чартах іспанських альбомів. Конкурсна пісня, з якою Блас Канто представить Іспанію на Євробаченні-2021, називається – «Voy a quedarme».


Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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