Испанию, которая входит в «Большую пятерку» и автоматически попадает в финал Евровидения-2021, представит Blas Cantó (Блас Канто). Для исполнителя это не первая попытка покорить песенный конкурс. Подробнее об участнике от Испании и его песне — читайте в материале.

Представителем Испании на грядущем Евровидении-2021 стал Blas Cantó (Блас Канто), который в своем интервью дал понять, что участие в самом большом песенном конкурсе всегда было его мечтой.

Blas Cantó

Блас Канто Морено был в центре внимания с юных лет и даже выиграл в пятом сезоне масштабного талант-шоу в Испании «Tu Cara Me Suena» («Your Face Sounds Familiar»). Певец несколько раз пытался покорить международный песенный конкурс. В 2011 году в составе группы AURYN заветный билет на Евровидение ему получить не удалось. После того, как коллектив в 2016 году распался, Блас продолжил свою певческую карьеру.

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Уже в 2017 году поп-певец выпустил свой первый сольный сингл «In Your Bed», а в 2020 году – первый сольный альбом «Complicado», который занял первое место в чартах испанских альбомов. Конкурсная песня, с которой Блас Канто представит Испанию на Евровидении-2021, называется «Voy a quedarme».

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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