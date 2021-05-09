Гороскоп на 10 травня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто бути обережнішим у висловлюваннях, а хто повинен поліпшити свій зовнішній вигляд? Читайте гороскоп на 10 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день, щоб реалізувати всі задумані плани. Особливо удача посміхнеться представницям знака: сьогодні ви будете просто сяяти!

Телець

Чудовий день, щоб закрити всі питання, які відбирали у вас багато сил. Не варто драматизувати і журитися, якщо виникнуть конфліктні ситуації. Ви з легкістю вирішите всі проблеми.

Близнюки

Дуже емоційний день. З самого ранку оточення відверто дратуватиме вас. Спробуйте не зриватися на близьких людях.

Рак

Ви занадто зациклені на собі. Через це зовсім не помічаєте проблем рідних людей. Повірте: складно всім. Перестаньте перетягувати ковдру на себе.

Лев

Прекрасний день для укладення шлюбу або початку нових стосунків. А ось із розставанням варто зачекати. Відкладіть складні розмови на більш вдалий час.

Діва

Завдяки своїм комунікативним здібностям вам вдасться переконати навіть найбільш затятого опонента. Вдалий день для укладання угод і підписання вигідних контрактів.

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Терези

Сприятливий день, щоб змінити рід діяльності або поліпшити своє становище на нинішній роботі. Є сенс пройти курси підвищення кваліфікації.

Скорпіон

Несподівані зміни, які можуть постукати у ваші двері, спочатку повністю виб’ють вас із колії, але незабаром ви зауважите багато позитивних моментів.

Стрілець

Зростуть життєвий потенціал, сексуальність, особиста чарівність. Ви без особливих зусиль зможете здійснити багато вигідних справ або домогтися прихильності особи протилежної статі.

Козеріг

До вас у гості можуть завітати далекі родичі. Є ймовірність того, що вони спробують сісти вам на шию. Не дозволяйте цьому статися, інакше самі собі зробите гірше.

Водолій

Прекрасний день, щоб зайнятися спортом або привести в порядок свій зовнішній вигляд. Є сенс звернутися до перукаря або навіть до стиліста. Ви заслуговуєте приємних змін у зовнішності.

Риби

День сприятливий для фізичних навантажень, занять спортом, тривалих прогулянок, подорожей. Зірки рекомендують провести час у приємній компанії.

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