Гороскоп на 28 серпня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що радять зірки кожному знаку зодіаку сьогодні? Кому потрібно підігнати всі хвости, а хто може присвятити день романтиці і коханій людині? Читайте гороскоп на 28 серпня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.
Овен
Сьогодні без вас на роботі не відбудеться нічого. Всім потрібна ваша допомога. Тож не розчаруйте колег! Вечір проведіть у тиші.
Телець
Вам варто підігнати всі хвости на роботі. Попереду новий етап у вашому житті. Так нехай же до вас не зможуть прискіпатися недруги.
Близнюки
Вам варто звернути більше уваги на свою сім’ю. Через сильну зайнятість ви трохи забули про близьких. Так не піде. Ситуацію потрібно терміново виправляти.
Рак
Сьогодні на вашу голову зваляться різні неприємності. Не впадайте у відчай. До вечора все вирішиться. Головне ― стійко тримати удар.
Лев
Вам варто проявити особливу пильність під час укладення договорів. І не важливо, що ви все вже дивилися. Краще перестрахуватися.
Діва
Ваша дратівливість може досягти свого піку. Щоб уникнути серйозних конфліктів, краще попрацювати вдома, а то й зовсім узяти відгул.
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Терези
Сьогодні на вашому порозі може опинитися людина з минулого з не зовсім хорошими новинами. Щоб уникнути неприємностей, не беріть усе сказане близько до серця.
Скорпіон
Дуже вдалий день. Сьогодні перед вами відкриється величезна кількість нових можливостей. Не проґавте свій шанс.
Стрілець
Присвятіть увесь день романтичній прогулянці і відпочинку наодинці з коханою людиною. Ви так давно цього чекали.
Козеріг
Навколо вас плетуться інтриги. Хтось явно хоче зіпсувати вам настрій і не тільки. Однак зірки радять не вступати в конфлікти і просто виконувати свою роботу.
Водолій
Зірки радять завершити розпочаті справи і підігнати всі хвости. Так до вас не тільки претензій не виникне, але і премію можуть дати.
Риби
Дуже динамічний день. На вас чекає багато позитивних подій і новин. Однак не варто довіряти всім. І тим більше не треба розкривати всі свої секрети.
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