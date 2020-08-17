Сьогодні, 17 серпня, Кузьмі Скрябіну виповнився б 52 роки. Легендарний український співак, лідер гурту «Скрябін» міг достукатися до серця кожного. Дивіться найкращі хіти Кузьми у виконанні учасників «Х-фактора» в матеріалі.

Після трагічної загибелі геніального музиканта Андрія Кузьменка минуло понад чотири роки. Але звикнути до цієї думки українці не можуть і досі.

Творчість Кузьми зачіпає з перших секунд навіть тих, хто раніше був з ним не знайомий. Наприклад, учасник «Х-фактор-7» Олександр Ломія у рамках проекту «Паралельний Х-фактор» записав одну з найліричніших пісень Кузьми – «Мовчати».

Video: День народження Кузьми Скрябіна: найкращі хіти від учасників «Х-фактора» День народження Кузьми Скрябіна 17 серпня. 2019 року Кузьмі Скрябіну виповнився б 51 рік. Дивіться найкрасивіші виступу з використанням пісень Скрябіна

Армандо Іглесіас у тренувальному таборі «Х-фактор-5» виконав легендарну «Спи собі сама».

Video: День народження Кузьми Скрябіна: найкращі хіти від учасників «Х-фактора» День народження Кузьми Скрябіна 17 серпня. 2019 року Кузьмі Скрябіну виповнився б 51 рік. Дивіться найкрасивіші виступу з використанням пісень Скрябіна

Пісні Кузьми близькі кожному. Слухаючи «Старі фотографії», завжди згадуєш про друзів і веселі історії, після пісні «Мам» мимоволі телефонуєш рідним і близьким… А скільки шкільних «медляків» станцьовано під «Випускний»!

Завдяки композиціям Скрябіна молоді артисти розкривають не тільки свій голос, а й відкривають глядачеві душу.

Переможець 6 сезону «Х-фактор» Melovin зворушив виконанням «Люди, як кораблі» під час прямого ефіру шоу.

Video: День народження Кузьми Скрябіна: найкращі хіти від учасників «Х-фактора» День народження Кузьми Скрябіна 17 серпня. 2019 року Кузьмі Скрябіну виповнився б 51 рік. Дивіться найкрасивіші виступу з використанням пісень Скрябіна

А учасник кастингу «Х-фактор-7» так проникливо заспівав цю композицію, що довів Юлію Саніну до сліз.

Крім душевних пісень, Андрій Кузьменко вражав і своєю простотою. Як зауважують близькі люди артиста, він ніколи не страждав на зіркову хворобу і був «своїм чуваком» для кожного.

Кузьма ніколи не виставляв особисте життя на загальний огляд, був хорошим сім’янином, турботливим чоловіком і батьком. Мудрі цитати і смішні висловлювання Кузьми стали улюбленими афоризмами для багатьох.

«Кожен поважаючий себе українець повинен хоч раз у житті посадити дерево, виростити сина і з’їздити до Єгипту», – жартував співак.

Артист часто піднімав питання про справжній патріотизм, писав пісні про любов до Батьківщини і висловлював свою справжню громадянську позицію – без фальші.

Особистість Андрія Кузьменка продовжує надихати не тільки музикантів. Наприклад, переможниця шоу «Україна має талант» Ксенія Симонова створила пісочний фільм пам’яті Кузьми Скрябіна.



Творчість Кузьми була чимось більшим, ніж просто музикою. Він встиг записати близько 20 студійних альбомів і випустити понад 60 кліпів. Скрябін проявив себе і як талановитий письменник. Його автобіографічна книга «Я, Побєда і Берлін» здобула неймовірну популярність. А недавно стало відомо, що бестселер екранізують.

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