Сегодня, 17 августа, Кузьме Скрябину исполнился бы 52 года. Легендарный украинский певец, лидер группы «Скрябин» мог достучаться к сердцу каждого. Смотрите лучшие хиты Кузьмы в исполнении участников «Х-фактора» в материале.

После трагической гибели гениального музыканта Андрея Кузьменка прошло более четырех лет. Но свыкнуться с этой мыслью украинцы не могут до сих пор.

Творчество Кузьмы трогает с первых секунд даже тех, кто раньше был с ним не знаком. К примеру, участник «Х-фактор-7» Александр Ломия в рамках проекта «Параллельный Х-фактор» записал одну из наиболее лирических песен Кузьмы – «Мовчати».

Video: День рождения Кузьмы Скрябина: лучшие хиты от участников «Х-фактора» День рождения Кузьмы Скрябина 17 августа. 2019 года Кузьме Скрябину исполнился бы 51 год. Смотрите самые красивые выступления с использованием песен Скрябина

Армандо Иглесиас в тренировочном лагере «Х-фактор-5» исполнил легендарную «Спи собі сама».

Video: День рождения Кузьмы Скрябина: лучшие хиты от участников «Х-фактора» День рождения Кузьмы Скрябина 17 августа. 2019 года Кузьме Скрябину исполнился бы 51 год. Смотрите самые красивые выступления с использованием песен Скрябина

Песни Кузьмы были близки каждому. Слушая «Старі фотографії», всегда вспоминаешь о друзьях и веселых историях, после песни «Мам» невольно звонишь родным и близким… А сколько школьных медляков станцовано под «Випускний»!

Благодаря композициям Скрябина молодые артисты раскрывают не только свой голос, а и открывают зрителю душу.

Победитель 6 сезона «Х-фактор» Melovin растрогал исполнением «Люди, як кораблі» во время прямого эфира шоу.

Video: День рождения Кузьмы Скрябина: лучшие хиты от участников «Х-фактора» День рождения Кузьмы Скрябина 17 августа. 2019 года Кузьме Скрябину исполнился бы 51 год. Смотрите самые красивые выступления с использованием песен Скрябина

А участник кастинга «Х-фактор-7» так проникновенно спел эту композицию, что довел Юлию Санину до слез.

Video: День рождения Кузьмы Скрябина: лучшие хиты от участников «Х-фактора» День рождения Кузьмы Скрябина 17 августа. 2019 года Кузьме Скрябину исполнился бы 51 год. Смотрите самые красивые выступления с использованием песен Скрябина

Помимо душевных песен, Андрей Кузьменко впечатлял и своей простотой. Как отмечают близкие люди артиста, он никогда не страдал звездной болезнью и был «своим чуваком» для каждого.

Кузьма никогда не выставлял личную жизнь на всеобщее обозрение, был хорошим семьянином, заботливым мужем и отцом. Мудрые цитаты и смешные высказывания Кузьмы стали любимыми афоризмами для многих.

«Каждый уважающий себя украинец должен хоть раз в жизни посадить дерево, вырастить сына и съездить в Египет», – шутил певец.

Артист часто поднимал вопрос о настоящем патриотизме, писал песни о любви к Родине и высказывал свою настоящую гражданскую позицию – без фальши.

Личность Андрея Кузьменка продолжает вдохновлять не только музыкантов. Например, победительница шоу «Україна має талант» Ксения Симонова создала песочный фильм памяти Кузьмы Скрябина.



Творчество Кузьмы было чем-то большим, чем просто музыка. Он успел записать порядка 20 студийных альбомов и выпустить более чем 60 клипов. Скрябин проявил себя и как талантливый писатель. Его автобиографическая книга «Я, Побєда і Берлін» обрела невероятную популярность. А недавно стало известно, что бестселлер экранизируют.

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