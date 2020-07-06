На телеканалі СТБ глядач побачить історію 19 століття. Костюмована драма «Кріпосна» розповість про заборонене кохання і боротьбу за власне щастя. Дізнайтеся кількість серій і графік їх виходу в матеріалі.

Легендарний серіал «Кріпосна» стартує на телеканалі СТБ вже сьогодні, 6 липня, о 15:40. Це драматична історія про нещасну кріпосну Катерину Вербицьку, яка змушена боротися не лише за своє життя, а й за право на кохання.

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Графік виходу серій «Кріпосна» 2 сезон:

Серіал виходитиме з понеділка по четвер о 15:40. Глядач побачить відразу по дві серії легендарної історії!

1, 2 серії — 6 липня о 15:40

3, 4 серії — 7 липня о 15:40

5, 6 серії — 8 липня о 15:40

7, 8 серії — 9 липня о 15:40

9, 10 серії — 13 липня о 15:40

11, 12 серії — 14 липня о 15:40

13, 14 серії — 15 липня о 15:40

15, 16 серії — 16 липня о 15:40

17, 18 серії — 20 липня о 15:40

19, 20 серії — 21 липня о 15:40

21, 22 серії — 22 липня о 15:40

23, 24 серії — 23 липня о 15:40

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