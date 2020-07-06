«Кріпосна» 2 сезон: кількість серій і графік виходу
На телеканалі СТБ глядач побачить історію 19 століття. Костюмована драма «Кріпосна» розповість про заборонене кохання і боротьбу за власне щастя. Дізнайтеся кількість серій і графік їх виходу в матеріалі.
Легендарний серіал «Кріпосна» стартує на телеканалі СТБ вже сьогодні, 6 липня, о 15:40. Це драматична історія про нещасну кріпосну Катерину Вербицьку, яка змушена боротися не лише за своє життя, а й за право на кохання.
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Графік виходу серій «Кріпосна» 2 сезон:
Серіал виходитиме з понеділка по четвер о 15:40. Глядач побачить відразу по дві серії легендарної історії!
1, 2 серії — 6 липня о 15:40
3, 4 серії — 7 липня о 15:40
5, 6 серії — 8 липня о 15:40
7, 8 серії — 9 липня о 15:40
9, 10 серії — 13 липня о 15:40
11, 12 серії — 14 липня о 15:40
13, 14 серії — 15 липня о 15:40
15, 16 серії — 16 липня о 15:40
17, 18 серії — 20 липня о 15:40
19, 20 серії — 21 липня о 15:40
21, 22 серії — 22 липня о 15:40
23, 24 серії — 23 липня о 15:40