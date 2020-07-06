Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна» 2 сезон: кількість серій і графік виходу

06.07.2020

На телеканалі СТБ глядач побачить історію 19 століття. Костюмована драма «Кріпосна» розповість про заборонене кохання і боротьбу за власне щастя. Дізнайтеся кількість серій і графік їх виходу в матеріалі.

крепостная

Легендарний серіал «Кріпосна» стартує на телеканалі СТБ вже сьогодні, 6 липня, о 15:40. Це драматична історія про нещасну кріпосну Катерину Вербицьку, яка змушена боротися не лише за своє життя, а й за право на кохання.

Більше на тему: «Кріпосна»: головні актори серіалу

Графік виходу серій «Кріпосна» 2 сезон:

Серіал виходитиме з понеділка по четвер о 15:40. Глядач побачить відразу по дві серії легендарної історії!

крепостная

1, 2 серії 6 липня о 15:40

3, 4 серії 7 липня о 15:40

5, 6 серії 8 липня о 15:40

7, 8 серії 9 липня о 15:40

9, 10 серії 13 липня о 15:40

11, 12 серії 14 липня о 15:40

13, 14 серії 15 липня о 15:40

15, 16 серії 16 липня о 15:40

17, 18 серії 20 липня о 15:40

19, 20 серії 21 липня о 15:40

21, 22 серії 22 липня о 15:40

23, 24 серії 23 липня о 15:40

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить