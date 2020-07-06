На телеканале СТБ зритель увидит историю 19 века. Костюмированная драма «Крепостная» расскажет о запретной любви и борьбе за собственное счастье. Узнайте количество серий и график их выхода в материале.

Легендарный сериал «Крепостная» стартует на телеканале СТБ уже сегодня, 6 июля, в 15:40. Это драматическая история о несчастной крепостной Катерине Вербицкой, которая вынуждена бороться не только за свою жизнь, но и за право на любовь.

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График выхода серий «Крепостная» 2 сезон:

Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 15:40. Зрители увидят сразу по две серии легендарной истории!

1, 2 серии — 6 июля в 15:40

3, 4 серии — 7 июля в 15:40

5, 6 серии — 8 июля в 15:40

7, 8 серии — 9 июля в 15:40

9, 10 серии — 13 июля в 15:40

11, 12 серии — 14 июля в 15:40

13, 14 серии — 15 июля в 15:40

15, 16 серии — 16 июля в 15:40

17, 18 серии — 20 июля в 15:40

19, 20 серии — 21 июля в 15:40

21, 22 серии — 22 июля в 15:40

23, 24 серии — 23 июля в 15:40

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