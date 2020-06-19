Червень – чудовий місяць, щоб почати нове життя. У цей час є велика ймовірність поліпшити своє фінансове становище. Але як правильно це зробити і не збанкрутувати? Кому в червні 2020 року пощастить найбільше, а яким знакам зодіаку краще не ризикувати й не витрачати свої заощадження? Читайте фінансовий гороскоп для кожного знака зодіаку від учасниці містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Рубіни Цибульської.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку від Олени Курилової

Овен

Нарешті ви зможете трохи розслабитися. Невелика надбавка до вашого заробітку або віддані борги дадуть вам змогу побалувати себе новою покупкою.

Телець

Старанна робота і ваша цілеспрямованість виправдають себе, і ви зробите крок до заповітної мети. Накопичені кошти додадуть вам ентузіазму.

Близнюки

Новий сплеск робочої активності допоможе забути про недавні розбіжності з колегами. Однак не так просто взяти себе в руки. Налаштуйтеся! На вас іще чекає важкий і напружений шлях.

Рак

Червень запам’ятається вам несподіваними сюрпризами і дорогими придбаннями. Не забудьте подякувати за підтримку в скрутні фінансові хвилини рідним і близьким.

Лев

У червні для вас може початися новий період – перехід на наступний щабель кар’єрних сходів. Головне — не дозволяйте собі проявляти емоції, пишатися собою завчасно, адже це може зірватися в останній момент.

Діва

Для вас настане час відпочити. Дозвольте собі виспатися, подихати свіжим повітрям на природі. Приділіть час сім’ї!

Терези

Витрати цього місяця позначаться на вас особливо важко. Довге очікування фінансового підкріплення не виправдає себе.

Скорпіон

Ви вже відпочили і знову приступили до своїх обов’язків. І хоча ви не дуже постраждали фінансово в попередньому місяці, свого все одно недоотримали, тому візьміться до роботи з подвоєною силою.

Стрілець

Плавне й розмірене зміцнення вашого фінансового становища надасть вам сили і надихне.

Козеріг

Витрати в червні для вас збільшаться, але ви не будете розчаровані, адже вони немарні – кожна стаття витрат наближає вас до фінішу. Скоро можна буде розслабитися.

Водолій

Не варто сваритися зі своїми близькими в червні, адже це впливає на вашу фінансову енергетику. Сваритесь із близькими – отримуєте менше грошей! Це головне правило на червень.

Риби

У першій половині червня у вас почнеться новий фінансовий цикл, а це означає, що буде зростання, приємні витрати і несподівані пропозиції в роботі.

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