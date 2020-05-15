Відомий український виконавець і улюбленець мільйонів дівчат Макс Барських презентував кліп на трек «По секрету». Над створенням відео працював гуру українського кліпмейкерства Алан Бадоєв та режисерка Анна Богдан. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Іще не відшумів успіх попереднього синглу Макса Барських «Лей, не жалей», а музикант уже випустив черговий блокбастер із майбутнього альбому «1990». У день прем’єри треку «По секрету» артист також презентував однойменний кліп. Лейтмотив нового синглу Барських – визнання жіночої краси як найвищої сили природи.

«Піснею і кліпом мені хотілося створити портрет сучасної жінки, підкреслити його багатогранність, різнохарактерність: від юної спокусливої Лоліти до яскравої фурії», – зізнався артист.

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Щоб екранізувати багатогранність і унікальність жіночого портрета, команда артиста вирушила до Лос-Анджелеса. За місяць до старту зйомок Барських анонсував міжнародний кастинг, у рамках якого понад 100 дівчат-моделей із різних країн боролися за право знятися в майбутній відеороботі.

«Ми шукали не просто модельну зовнішність, нам був цікавий характер жінки. Я спочатку задумав відео в стилі знаменитих кліпів Джорджа Майкла з топмоделями 90-х. Саме з цієї причини ми запросили Анну Богдан – нашу музу і близьку душу, а також дуже талановиту режисерку до співтворення збірного відеообразу», – каже Алан Бадоєв.

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Завдяки неповторному авторському почерку і вмінню точно відчути красу швидкоплинного моменту майбутня робота в об’єктиві Анни Богдан набула особливого шику й чуттєвості.

«Нас трьох об’єднує те, що ми надихаємо енергією одне одного. Ми відчуваємо схожі моменти і дивимося на світ через лінзу якоїсь паралельної романтичної реальності. Крізь призму цього відео я хотіла передати образи абсолютно різної і божевільної за своєю природою жінки, якими суперечливими і передбачуваними, різними і водночас схожими ми можемо бути. Захід, дівчата і якась свобода, пошук тієї самої єдиної, пошук того самого почуття… І Макс немов гість, який зійшов з кадру 90-х. Це моя улюблена епоха в стилістиці кліпів», – зізналася Анна Богдан.

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Практично вся робота над створенням нового відео від першого дня кастингу до постпродакшену фінального кадру проходила в режимі онлайн між Києвом і Лос-Анджелесом, а знімальний процес зайняв чотири доби. Технічною особливістю кліпу є те, що весь матеріал відзнятий на вінтажну кінокамеру 8 мм.

«По секрету» – четвертий трек із шостого повноформатного альбому Макса Барських «1990». Прем’єра синглу відбулася на всіх цифрових майданчиках світу і ексклюзивно в ефірі топових радіостанцій 7 країн: України, Білорусі, Росії, Казахстану, Молдови, Латвії, Естонії.

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