Известный украинский исполнитель и любимец миллионов девушек Макс Барских презентовал клип на трек «По секрету». Над созданием видео работали гуру украинского клипмейкерства Алан Бадоев и режиссер Анна Богдан. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 11: Насколько хороший из Егора Крутоголова отец

Ещё не отшумел успех предыдущего сингла Макса Барских «Лей, не жалей», а музыкант выпустил очередной блокбастер из будущего альбома «1990». В день премьеры трека «По секрету» артист также презентовал одноименный клип. Лейтмотив нового сингла Барских – признание женской красоты как наивысшей силы природы.

«Песней и клипом мне хотелось создать портрет современной женщины, подчеркнуть его многогранность, разнохарактерность: от юной соблазнительной Лолиты до яркой фурии», – признался артист.

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 12: Сколько денег тратит Ольга Сумская на салоны красоты

Чтобы экранизировать многогранность и уникальность женского портрета, команда артиста отправилась в Лос-Анджелес. За месяц до старта съемок Барских анонсировал международный кастинг, в рамках которого более 100 девушек-моделей из разных стран боролись за право сняться в будущей видеоработе.

«Мы искали не просто модельную внешность, нам был интересен характер женщины. Я изначально задумал видео в стиле знаменитых клипов Джорджа Майкла с топ-моделями 90-х. Именно по этой причине мы пригласили Анну Богдан – нашу музу и близкую душу, а также очень талантливого режиссера к со-созданию собирательного видеообраза», – говорит Алан Бадоев.

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 10: Почему группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прекращала свое существование

Благодаря неповторимому авторскому почерку и умению точно прочувствовать красоту мимолетного момента будущая работа в объективе Анны Богдан приобрела особый шик и чувственность.

«Нас троих объединяет то, что мы вдохновляемся энергией друг друга. Мы чувствуем похожие моменты и смотрим на мир через линзу некой параллельной романтической реальности. Сквозь призму этого видео я хотела передать образы абсолютно разной и сумасшедшей по своей природе женщины, какими противоречивыми и предсказуемыми, разными и в то же время похожими мы можем быть. Закат, девушки и некая свобода, поиск той самой единственной, поиск того самого чувства… И Макс словно гость, сошедший из кадра 90-х. Это моя любимая эра в стилистике клипов», – призналась Анна Богдан.

Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 9: Никита Добрынин рассказал, будет ли заключать брачный контракт

Практически вся работа над созданием нового видео от первого дня кастинга до постпродакшена финального кадра проходила в режиме онлайн между Киевом и Лос-Анджелесом, а сам съемочный процесс занял четверо суток. Техническая особенность клипа состоит в том, что весь материал отснят на винтажную кинокамеру 8 мм.

«По секрету» – четвертый трек из шестого полноформатного альбома Макса Барских «1990». Премьера сингла состоялась на всех цифровых площадках мира и эксклюзивно в эфире топовых радиостанций 7 стран: Украины, Беларуси, России, Казахстана, Молдовы, Латвии, Эстонии.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ