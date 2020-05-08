«Неймовірна правда про зірок» выпуск 10: Почему группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прекращала свое существование

Бесконечные репетиции, фестивали, десятки песен, харизматичный фронтмен. Кажется, у группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ было все. Кроме одного — популярности. Долгие годы о них никто не знал. И лишь через двадцать лет звезды зажглись не только в песнях. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, почему группа прекращала свое существование. Все детали в материале.

«Нельзя останавливаться. Нельзя! Потому что через несколько шагов может быть то, к чему ты шел», ‒ так говорит Сергей Танчинец, фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Сегодня эта группа очень популярна, но путь, который ребята проделали к славе, был слишком долгим.

В 2007 году коллектив уже прекращал свое существование. Все развивалось очень быстро: группа перебралась в столицу, выпустила клип, который за считанные месяцы стал мегапопулярным. Но потом случился финансовый кризис. Никто не хотел вкладывать деньги в раскрутку. Перед группой стоял выбор ‒ вернуться домой, в Мукачево, или рискнуть и попробовать покорить столицу. Для тех участников, у которых были семьи, выбор был очевиден. И Сергей остался сам.

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На некоторое время он оставил мысли о группе и посвятил себя семье. Но жить без музыки оказалось очень сложно. И в 2016 году группа в обновленном составе пришла на кастинг в шоу «Х-Фактор». «Без неї ‒ ніяк» — так называлась песня, которая покорила судей.

«Мы были растеряны. Мы не ожидали, что нас поддержат. Но это очень приятные воспоминания. Это были эмоции признания после долгих лет тяжелого труда. Это нас мотивировало и вдохновило», ‒ признается Сергей Танчинец.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не победили в проекте, но они победили сами себя. Наконец-то группа добилась признания. Сегодня они собирают концерты, а их песни знают наизусть. У коллектива появились продюсеры.

В этом году группа должна была выйти на главную сцену страны и сыграть концерт на НСК «Олимпийский» на День Независимости. Но судьба и в этот раз решила поставить подножку ‒ из-за пандемии коронавируса концерт отменен. Впрочем группу просто так не сломать. Концерт состоится. Хоть и не в этом году.

Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 10: Почему группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прекращала свое существование Неймовірна правда про зірок выпуск 10: Почему группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прекращала свое существование. Почему группа очень долго боролась за популярность

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