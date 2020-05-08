Нескінченні репетиції, фестивалі, десятки пісень, харизматичний фронтмен. Здається, у гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ було все. Крім одного ‒ популярності. Тривалий час про них ніхто не знав. І тільки через двадцять років зорі запалали не лише в піснях. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, чому гурт припиняв своє існування. Всі деталі в матеріалі.

«Не можна зупинятися. Не можна! Тому що через кілька кроків може бути те, до чого ти йшов», -‒ так каже Сергій Танчинець, фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Сьогодні цей гурт дуже популярний, але шлях, який хлопці подолали до слави, був занадто довгим.

У 2007 році колектив уже припиняв своє існування. Усе розвивалося дуже стрімко: хлопці перебралися в столицю, випустили кліп, який за лічені місяці став мегапопулярним. Але потім почалася фінансова криза. Ніхто не хотів вкладати гроші в розкручування. Перед гуртом постав вибір ‒ повернутися додому, в Мукачеве, або ризикнути і спробувати підкорити столицю. Для тих учасників, які мали сім’ї, вибір був очевидний. Сергій зостався сам.

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На деякий час він облишив думки про гурт і присвятив себе сім’ї. Але жити без музики виявилося дуже складно. І в 2016 році гурт в оновленому складі прийшов на кастинг у шоу «Х-Фактор». «Без неї ‒ ніяк». Так називалася пісня, яка підкорила суддів.

«Ми були розгублені. Ми не очікували, що нас підтримають. Але це дуже приємні спогади. Це були емоції визнання після довгих років важкої праці. Це нас мотивувало і надихнуло», ‒ зізнається Сергій Танчинець.

Гурт не переміг у проєкті, але він переміг сам себе. Нарешті хлопці домоглися визнання. Сьогодні вони збирають концерти, а їхні пісні знають напам’ять. У колективу нарешті з’явилися продюсери.

Цього року гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ мав вийти на головну сцену країни і зіграти концерт на НСК «Олімпійський» на День Незалежності. Однак доля і цього разу вирішила поставити підніжку ‒ через пандемію коронавірусу концерт скасовано. Але хлопців просто так не зламати. Концерт відбудеться. Хоч і не цьогоріч.

Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 10: Чому гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ припиняв своє існування Неймовірна правда про зірок випуск 10: Чому гурт беz обмеженнь припиняла своє існування. Чому гурт дуже довго боролася за популярність

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