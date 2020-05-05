«Неймовірна правда про зірок» випуск 9: Нікіта Добринін розповів, чи буде укладати шлюбний контракт
Даша Квіткова не просто перемогла на шоу «Холостяк»-9, а й майже одружила на собі Нікіту Добриніна. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, наскільки добре вони знають одне одного, і влаштували невелике бліц-опитування. Хочете дізнатися, хто відповів правильно і чи буде пара укладати шлюбний контракт? Дізнайтеся деталі в матеріалі.
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На якого героя хоче бути схожим Нікіта?
Даша: Я, якщо чесно, і не знаю. Може, Джеймс Бонд?
Нікіта: На карантині хочеться бути схожим на Брюса Вілліса. Хоча більше, напевно, я схожий на Джима Керрі.
Скільки разів Нікіта може відтиснутися?
Даша: Ну, я думаю, що може навіть разів 20.
Нікіта: Ну, напевно, разів 100.
Що Нікіту найбільше дратує в жінках?
Даша: Напевно, зверхність.
Нікіта: Немає речей, які мене дратують. Є речі, які мене просто веселять. Наприклад, коли дівчата на карантині намагаються мати такий вигляд, ніби вони збираються в нічний клуб.
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Яка частина тіла подобається Нікіті найбільше?
Даша: Йому подобається моя фігура, але найбільше ‒ моя п’ята точка.
Нікіта: Мені дуже подобається її фігура. А там далі ми вже самі розберемося.
Чи була Даша на нудистських пляжах?
Нікіта: Я думаю, що Даша ніколи не була на нудистських пляжах.
Даша: Була, в Одесі.
Скільки дітей хоче Даша?
Даша: Я хочу трьох дітей.
Нікіта: Більш ніж упевнений, що Даша хоче двох або трьох дітей.
Яку суперздібність хотіла б мати Даша?
Нікіта: Вона хотіла б подорожувати в часі.
Даша: Я хотіла б читати думки.
Чи натякала Даша про одруження?
Даша: Я не натякала, але питала.
Нікіта: Даша питала, а іноді і прямо казала, коли ж це станеться.
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Яке прізвище Даша візьме після весілля?
Даша: Я візьму прізвище Нікіти. Він за паспортом Вакулович, тому я візьму це прізвище.
Нікіта: Даша візьме моє прізвище. Вона першою порушила це питання, тому можна вважати, що це її ініціатива.
Чи будете ви укладати шлюбний контракт?
Даша: Ми говорили на цю тему і вирішили, що він нам не потрібен.
Нікіта: Є кохання, є довіра, і нам нема чого розписувати.
Хочете дізнатися, які ще таємниці приховує пара? Дивіться докладніше у відео.
Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 9: Нікіта Добринін розповів, чи буде укладати шлюбний контракт
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