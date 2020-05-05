«Неймовірна правда про зірок» випуск 9: Нікіта Добринін розповів, чи буде укладати шлюбний контракт

Даша Квіткова не просто перемогла на шоу «Холостяк»-9, а й майже одружила на собі Нікіту Добриніна. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, наскільки добре вони знають одне одного, і влаштували невелике бліц-опитування. Хочете дізнатися, хто відповів правильно і чи буде пара укладати шлюбний контракт? Дізнайтеся деталі в матеріалі.

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На якого героя хоче бути схожим Нікіта?

Даша: Я, якщо чесно, і не знаю. Може, Джеймс Бонд?

Нікіта: На карантині хочеться бути схожим на Брюса Вілліса. Хоча більше, напевно, я схожий на Джима Керрі.

Скільки разів Нікіта може відтиснутися?

Даша: Ну, я думаю, що може навіть разів 20.

Нікіта: Ну, напевно, разів 100.

Що Нікіту найбільше дратує в жінках?

Даша: Напевно, зверхність.

Нікіта: Немає речей, які мене дратують. Є речі, які мене просто веселять. Наприклад, коли дівчата на карантині намагаються мати такий вигляд, ніби вони збираються в нічний клуб.

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Яка частина тіла подобається Нікіті найбільше?

Даша: Йому подобається моя фігура, але найбільше ‒ моя п’ята точка.

Нікіта: Мені дуже подобається її фігура. А там далі ми вже самі розберемося.

Чи була Даша на нудистських пляжах?

Нікіта: Я думаю, що Даша ніколи не була на нудистських пляжах.

Даша: Була, в Одесі.

Скільки дітей хоче Даша?

Даша: Я хочу трьох дітей.

Нікіта: Більш ніж упевнений, що Даша хоче двох або трьох дітей.

Яку суперздібність хотіла б мати Даша?

Нікіта: Вона хотіла б подорожувати в часі.

Даша: Я хотіла б читати думки.

Чи натякала Даша про одруження?

Даша: Я не натякала, але питала.

Нікіта: Даша питала, а іноді і прямо казала, коли ж це станеться.

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Яке прізвище Даша візьме після весілля?

Даша: Я візьму прізвище Нікіти. Він за паспортом Вакулович, тому я візьму це прізвище.

Нікіта: Даша візьме моє прізвище. Вона першою порушила це питання, тому можна вважати, що це її ініціатива.

Чи будете ви укладати шлюбний контракт?

Даша: Ми говорили на цю тему і вирішили, що він нам не потрібен.

Нікіта: Є кохання, є довіра, і нам нема чого розписувати.

Хочете дізнатися, які ще таємниці приховує пара? Дивіться докладніше у відео.

Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 9: Нікіта Добринін розповів, чи буде укладати шлюбний контракт Неймовірна правда про зірок випуск 9: Нікіта Добринін розповів, чи буде укладати шлюбний контракт і яке прізвище Даша візьме після весілля

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