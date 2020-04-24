Кожен його номер розбирали на цитати. Але після того, як гасли софіти, він знімав грим Вєрки Сердючки, зачинявся в готельному номері і намагався зрозуміти, що залишилося від справжнього Андрія Данилка. Йому набрид образ моторної провідниці, але вона намертво вчепилася в нього своїми руками і не хотіла відпускати. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, з якими труднощами довелося зіткнутися геніальному і такому вразливому Андрію Данилку. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Слава і популярність і, як наслідок, депресія та розчарування ‒ це все буде потім. А в 90-ті він ‒ провінційний артист, який мріє підкорити сцену, купити квартиру на Хрещатику і втерти носа всім столичним вискочкам.

«Я в школі був прогульщиком. Доводилося викручуватися: то я аналізи здавав, то у військкомат ходив… Це допомагало мені в імпровізаціях», ‒ згадує Андрій.

Данилко навчався погано, грошей не вистачало. На випускний костюм йому скидалися всією школою. Втім, у 90-ті так жили багато українців. І тільки коли Андрій виріс, він зрозумів, яких зусиль коштувало його мамі втілити в реальність його мрії.

«Захотів я в художню школу ‒ і я пішов туди. Я дуже вдячний мамі за те, що вона ніколи не заважала мені займатися тим, чим я хочу», ‒ каже Андрій.

У той час, в середині 90-х, Андрій уперше показує провідницю Вєрку Сердючку. Цей образ був створений зі спогадів провінційного життя, він був близький кожному українцю. Популярність зростає. Вєрка Сердючка починає записувати пісні, які стають хітами. Її образ набуває такої сили, що про самого Андрія починають забувати. Як наслідок, його поглинає депресія.

«У якийсь момент я відчув, що мені вже важко це робити. Не хочу так».

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Але через кілька років Данилко все ж поїхав на Євробачення. Тоді його поява викликала справжній фурор у європейської публіки. Після срібла на конкурсі Вєрка закрутилася в гастролях. Її гонорари виросли, а ось часу на те, щоб відпочити і побути Андрієм, в артиста не залишалося. Найгірше було попереду.

«У мене на нервовому ґрунті обсипало обличчя, і я навіть не міг загримуватися. Я вичавлював із себе всі жарти, і це було неорганічно. Ніби Данилко просто переодягнувся у Вєрку Сердючку. Пам’ятаю, я ховався в туалеті, щоб просто побути на самоті. Я не був готовий до такої уваги».

У звичайному житті Андрій Данилко мовчазний і самотній. І депресія почалася якраз після безперервних гастролей. Поки вся країна сміялася з жартів Вєрки Сердючки, Андрій вирішує вбити її, перш ніж вона вб’є його самого. Він оголошує про завершення сольної кар’єри.

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Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 6: Я зачинявся в туалеті, щоб побути на самоті, ‒ одкровення Андрія Данилка Неймовірна правда про зірок випуск 6: Я зачинявся в туалеті, щоб побути на самоті, - одкровення Андрія Данилка. Як артист заплатив за популярність

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