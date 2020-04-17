Спецефекти, яскраві костюми, усміхнені обличчя – таке «ДизельШоу» на сцені та на екрані. Та щоб ми побачили його таким – десятки людей недосипають, недоїдають, та днями не бачать своїх рідних. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник пробралися у святая святих – залаштунки аби побачити, як народжується шоу

«ДизельШоу» – це не просто десять акторів та балет! За верхівкою цього айсбергу стоїть близько сотні людей. Поки зірки сяють – декоратири, костюмери, гримери, звукорежисери, адміністратори роблять величезну роботу, яка залишається за кадром. За кадром залишаються і автори номерів, над якими сміється вся країна. Їх в «ДизельШоу» 12, жоден їхній жарт не пролунає зі сцени, допоки не пройде перевірку в суворого шеф-редактора Олексія Бланаря.

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Коли жарти написані і перевірені, тут, як у театрі, роздають ролі. Актори «ДизельШоу» розказали, за які заслуги насправді беруть у команду дизелів!

Коли всі ролі вивчені, костюми зшиті, сцена змонтована – настає той самий день! День виступу. Ми попросили актора Дизель Шоу Євгена Гашенка показати всю внутрішню кухню.

«Так от наше закулісся, тут у нас знаходиться звук, тут нам вішають петлі і перевіряють батарейки, якщо сяду їх змінюють швиденько. Тут у нас цех костюмів, тут ми швидко перевдягаємося за лічені секунди з одного костюма в інший, поки ведучі тягнуть час смішними цікавими бризом. Не важливо скільки разів ти вже підкорював сцену, щоразу хвилюєшся, ніби вперше».

Чим менше залишається часу до виходу на сцену, тим менше стає жартів! Вже нафарбовані, в гарних костюмах, актори повторюють текст і чекають своєї зустрічі з глядачем.

Детальніше дивіться всі подробиці залаштунків у відео!

Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 3: Залаштунки «ДизельШоу» Неймовірна правда про зірок випуск 3: За лаштунками ДизельШоу

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