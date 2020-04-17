Спецэффекты, яркие костюмы, улыбающиеся лица ‒ такое «ДизельШоу» на сцене и на экране. И чтобы мы увидели его таким ‒ десятки людей недосыпают, недоедают, и дни не видят своих родных. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник пробрались в святая святых ‒ закулисье чтобы увидеть, как рождается шоу.

«ДизельШоу» ‒ это не просто десять актеров и балет! Под верхушкой этого айсберга стоит около сотни человек. Пока звезды сияют ‒ декораторы, костюмеры, гримеры, звукорежиссеры, администраторы делают огромную работу, которая остается за кадром. За кадром остаются и авторы номеров, над которыми смеется вся страна. Их в «ДизельШоу» 12, и ни один их шутка не прозвучит со сцены, пока не пройдет проверку у строгого шеф-редактора Алексея Бланара.

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Когда шутки написаны и проверены, здесь, как в театре, раздают роли. Актеры «ДизельШоу» рассказали, за какие заслуги на самом деле берут в команду дизелей!

Когда все роли изучены, костюмы сшиты, сцена смонтирована ‒ наступает тот самый день! День выступления. Мы попросили актера Дизель Шоу Евгения Гашенко показать всю внутреннюю кухню.

«Так вот наше закулисье, здесь у нас находится звук, здесь нам вешают петли и проверяют батарейки, если сяду их меняют быстро. Здесь у нас цех костюмов, здесь мы быстро переодеваемся в считанные секунды с одного костюма в другой, пока ведущие тянут время смешным интересным бризом. Не важно сколько раз ты уже покорял сцену, каждый раз волнуешся, как впервые».

Чем меньше остается времени до выхода на сцену, тем меньше становится шуток! Все уже накрашены, в хороших костюмах, актеры повторяют текст и ждут своей встречи со зрителем.

Подробнее смотрите все подробности закулисья в видео!

Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 3: Закулисье «ДизельШоу» Неймовірна правда про зірок выпуск 3: Закулисье ДизельШоу

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