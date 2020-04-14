«Неймовірна правда про зірок» выпуск 4: Как выглядит Павел Зибров без усов?

Павел Зибров ‒ живая легенда украинской сцены! На людях он всегда шутит и веселится, а на экране никто не видел его грустным … Смерть отца. Жизнь в интернате. Война. Измена любимой. Настоящая жизнь Павла Зиброва впечатляет! Ведущим проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежде Матвеевой и Григорию Решетнику певец раскрыл душу. Подробнее читайте в материале.

Детство Павла было замечательным. У него есть родители, старший брат! Однако совсем скоро жизнь парня кардинально изменится. Зиброву было всего 9, когда умер отец!

«Мать подсчитывала копейки и с ужасом понимала, сама двоих детей не вытянет. Малого отправили в интернат. Мама тогда сказала «Ну, тут ты спишь, а вот сюда ходишь в школу». Ну, и начал плакать ясно. Мама плачет, и я плачу. Было очень тяжело, но я … Долго была обида на маму».

В 14 Павел начал играть на гитаре, которую подарил брат. Поэтому после окончания интерната выбор образования был очевидным… Зибров мечтал стать музыкантом ‒ и поступил в ВУЗ на музыкальный факультет. От девушек не было прохода.

«Те ребята, которые играли и пели, безусловно, короли были, и ты выбирал себе, которая девчонка будет ли и, то ли», ‒ признается певец.

Избранницей певца стала Татьяна, училась на младшем курсе. Они поженились, появился первенец. Работа, оркестр, запись песен. Насладиться ролью молодого отца никогда! А тут еще и армия! И не просто армия. Афганистан! Тогда Зибров вдруг вплотную столкнулся со смертью.

«Был Афганистан. Мы дважды ездили в Афганистан с концертами. И первый наш, когда мы вышли в Кабуле, это были Черный тюльпаны. Два огромных транспортных самолета, забитые цинковыми гробами. Это наших ребят отправляют на родину… Страшно, это первое, что страшно», ‒ вспоминает певец.

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Но настоящий «сюрприз» на Павла ждал дома. Пока его не было, жена съехала к своему студенту ‒ вместе с ребенком. И если бы не эта «неприятность», то с Павлом бы не случилась «Марина, любов його єдина!»

«Мы год уже встречались, я жил в ней. Она говорит: «Если ты серьезно, то давай распишемся, если нет ‒ то чемодан, вокзал, Москва». И я бегом напротив ЗАГСа пошел к заведующей. Я говорю: «Я тебя очень прошу, мне вот дата очень хорошая, день рождения у Марины, юбилей. Хочу сделать вот такое приятное и себе, и ей в один день».

Смерть отца, детство в интернате, концерты под обстрелами, измена первой жены… Впрочем, если бы не эти испытания, стал бы он Народным и Заслуженным Артистом Украины и или встретил бы «любов свою єдину»?

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