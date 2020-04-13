Злата Огневич выросла в Крыму и имеет звание Заслуженной артистки Автономной Республики Крым. В 2013 году она заняла третье место на Евровидении. Какие тайны хранит Злата в своей сумочке? Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили разобраться в этом. И, поверьте, они нашли много чего интересного. Детальнее читайте в материале.

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Любимый аксессуар певицы ‒ сумка от Louis Vuitton. Как утверждает звезда, с ней очень удобно ездить на гастроли, поскольку она очень вместительна. В сумке Златы Огневич всегда есть наушники. Те самые, которые в 2013 году подарили каждому конкурсанту Евровидения. Певица очень ими дорожит.

Также она всегда носит с собой баночку со специальным напитком из алоэ. Как признается певица, она часто проходит детокс.

Еще у Златы есть одно очень интересное хобби: она реставрирует старые книги. И в сумке как раз был один отреставрированный экземпляр ‒ издание 1900 года.

Злата Огневич ‒ настоящий ценитель парфюма. У нее даже есть отдельный шкаф для духов. Сегодня звезда отдала предпочтение аромату Creed Love in Black.

Также в сумке Златы Огневич есть блокнот от подруги ‒ оперной певицы Елены Белкиной, крем для рук, солнцезащитные очки, лак для волос, лак для ногтей, блеск для губ и кошелек.

Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 3: Какие неожиданные вещи носит в сумке Злата Огневич Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок в 3 выпуске узнают, какие неожиданные вещи носит в сумке Злата Огневич

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