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Брюс Уиллис и Деми Мур живут вместе

09.04.2020

Известные голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис проводят самоизоляцию вместе. Об этом стало известно после соответствующего поста в Instagram. Детали в материале. 

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Известные голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис проводят самоизоляцию вместе. Бывшие супруги опубликовали интригующие фото, на которых вся большая семья оделась в полосатые пижамы. Даже домашние питомцы поддержали звездных хозяев.

Поклонники очень обрадовались такой новости и предположили, что пара снова вместе. Иначе почему крепкий орешек проводит карантин не со своей нынешней женой, а с Деми?

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К слову, Брюс Уиллис не теряет чувства юмора. Недавно вместе со своей старшей дочкой Румер он постриг наголо среднюю дочь Талулу. После этого девочка стала очень похожа на маму в молодости, а точнее, на одну из героинь, которых она когда-то сыграла, ‒ солдата Джейн. 

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