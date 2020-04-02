Известная украинская группа The Hardkiss, которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2016, представила новый клип на песню «Гора». Премьера клипа состоялась в YouTube 2 апреля. Детальнее читайте в материале.

Известная украинская группа The Hardkiss представила новый клип на песню «Гора», которая вошла в альбом «Железная ласточка».

Действия клипа разворачиваются сразу в нескольких локациях ‒ ботаническом саду, на темной улице с горящими машинами и в лесу. Слова к песне написала Юлия Санина, а вот режиссером клипа был Митти Мисюра.

Больше по теме: Алина Гросу беременна

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок», премьера которого состоится 4 апреля.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ