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Группа The Hardkiss представила новый клип на сингл «Гора»

02.04.2020

Известная украинская группа The Hardkiss, которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2016, представила новый клип на песню «Гора». Премьера клипа состоялась в YouTube 2 апреля. Детальнее читайте в материале.

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Известная украинская группа The Hardkiss представила новый клип на песню «Гора», которая вошла в альбом «Железная ласточка».

Действия клипа разворачиваются сразу в нескольких локациях ‒ ботаническом саду, на темной улице с горящими машинами и в лесу. Слова к песне написала Юлия Санина, а вот режиссером клипа был Митти Мисюра.

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Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок», премьера которого состоится 4 апреля.

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