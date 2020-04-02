Гурт The Hardkiss представив новий кліп на сингл «Гора»
02.04.2020
Відомий український гурт The Hardkiss, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення-2016, представив новий кліп на пісню «Гора». Прем’єра кліпу відбулася у YouTube 2 квітня. Детальніше читайте в матеріалі.
Відомий український гурт The Hardkiss представила новий кліп на пісню «Гора», що увійшла до альбому «Залізна ластівка».
Дії кліпу розгортаються відразу в декількох локаціях ‒ ботанічному саду, на темній вулиці з палаючими машинами та у лісі. Слова до пісні написала Юлія Саніна, а ось режисером кліпу став Мітті Місюра.
Більше на тему: Аліна Гросу вагітна
Більше ексклюзивних новин про життя зірок ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок», прем’єра якого відбудеться вже 4 квітня.
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+
Х-фактор: останні новини
Фронтмен Фіолет підтримає фанів під час карантину проєктом «Колос вдома»
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт