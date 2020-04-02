Відомий український гурт The Hardkiss, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення-2016, представив новий кліп на пісню «Гора». Прем’єра кліпу відбулася у YouTube 2 квітня. Детальніше читайте в матеріалі.

Відомий український гурт The Hardkiss представила новий кліп на пісню «Гора», що увійшла до альбому «Залізна ластівка».

Дії кліпу розгортаються відразу в декількох локаціях ‒ ботанічному саду, на темній вулиці з палаючими машинами та у лісі. Слова до пісні написала Юлія Саніна, а ось режисером кліпу став Мітті Місюра.

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