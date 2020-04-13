Злата Огнєвіч виросла в Криму і має звання Заслуженої артистки Автономної Республіки Крим. У 2013 році вона посіла третє місце на Євробаченні. Які таємниці зберігає Злата у своїй сумочці? Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили розібратися в цьому. І, повірте, вони знайшли багато цікавого. Детальніше читайте в матеріалі.

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Улюблений аксесуар співачки ‒ сумка від Louis Vuitton. Як стверджує зірка, з нею дуже зручно їздити на гастролі, оскільки вона дуже містка. У сумці Злати Огнєвіч завжди є навушники. Ті самі, які в 2013 році подарували кожному конкурсанту Євробачення. Співачка дуже ними дорожить.

Також вона завжди носить із собою баночку зі спеціальним напоєм з алое. Як зізнається співачка, вона часто проходить детокс.

Ще у Злати є одне цікаве хобі: вона реставрує старі книжки. І в сумці якраз був один відреставрований екземпляр ‒ видання 1900 року.

Злата Огнєвіч ‒ справжня поціновувачка парфумів. У неї навіть є окрема шафа для них. Сьогодні зірка віддала перевагу аромату Creed Love in Black.

Також у сумці Злати Огнєвіч є блокнот від подруги ‒ оперної співачки Олени Бєлкіної, крем для рук, сонцезахисні окуляри, лак для волосся, лак для нігтів, блиск для губ і гаманець.

Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 3: Які несподівані речі носить у сумці Злата Огнєвіч Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок в 3 випуску дізнаються, які несподівані речі носить у сумці Злата Огнєвіч

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