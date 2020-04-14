«Неймовірна правда про зірок» випуск 4: Як виглядає Павло Зібров без вусів?

Павло Зібров ‒ жива легенда української сцени! На людях він завжди жартує і веселиться, а на екрані ніхто не бачив його сумним!… Смерть батька. Життя в інтернаті. Війна. Зрада коханої. Справжнє життя Павла Зіброва вражає! Ведучим проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надії Матвєєвій і Григорію Решетнику співак розкрив душу. Детальніше читайте в матеріалі.

Дитинство Павла було чудовим. В нього є батьки, старший брат! Проте зовсім скоро життя хлопця кардинально зміниться. Зіброву було всього 9, коли помер батько!

«Матір підраховувала копійки і з жахом розуміла, сама двох дітей не витягне. Малого відправили в інтернат. Мама тоді сказала «Ну, отут ти спиш, а от сюди ходиш у школу». Ну, і почав плакати ясно. Мама плаче, і я плачу. Було дуже тяжко, але я… Довго була образа на маму».

У 14 Павло почав грати на гітарі, яку подарував брат. Тож після закінчення інтернату вибір освіти був очевидним… Зібров мріяв стати музикантом – і вступив до ВИШу на музичний факультет. Від дівчат не було проходу.

«Ті хлопці, які грали і співали, безумовно, королі були, і ти вибирав собі, яка девчонка буде: чи та, чи та», ‒ зізнається співак.

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Обраницею співака стала Тетяна, яка навчалась на молодшому курсі. Вони одружились, з’явився первісток. Робота, оркестр, запис пісень. Насолодитися роллю молодого батька ніколи! А тут ще й армія! І не просто армія. Афганістан! Тоді Зібров вдруге впритул зіштовхнувся зі смертю.

«Був Афганістан. Ми двічі їздили в Афганістан із концертами. І перший наш, коли ми вийшли в Кабулі, це були Чорные тюльпаны. Два величезних транспортних літаки, забиті цинковими гробами. Оце наших хлопців відправляють на батьківщину. …Страшно, це перше, шо страшно», ‒ згадує співак.

Але справжній «сюрприз» на Павла чекав удома. Поки його не було, дружина з’їхала до свого студента ‒ разом із дитиною. І якби не ця «неприємність», то з Павлом би не сталася «Марина, любов його єдина!»

«Ми рік уже зустрічалися, я жив у неї. Вона каже: «Якщо ти серйозно, то давай розпишемось, якщо ні ‒ то чемодан, вокзал, Москва». І я бігом напротив РАГСу пішов до завідуючої. І кажу: «Я тебе дуже прошу, мені от дата дуже гарна, день народження в Марини, ювілей. Хочу зробити от таке приємне і собі, і їй в один день».

Смерть батька, дитинство в інтернаті, концерти під обстрілами, зрада першої дружини… Втім, якби не ці випробування, чи став би він Народним і Заслуженим Артистом України та чи зустрів би «любов свою єдину»?

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