«Неймовірна правда про зірок» випуск 5: Через що Ангела Меркель запросила Олега Винника на обід

Для одних ‒ герой мемів про молоду вовчицю, для інших ‒ принц із казки. Але ніхто не стане сумніватися в його таланті. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, в чому феномен Олега Винника. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Іще дев’ять років тому ми навіть не здогадувалися про існування Олега Винника. У той час як австрійці, німці та швейцарці розкуповували квитки, щоб подивитися, як співає і грає провінціал із України.

У 1993 році разом із ансамблем Олег Винник вирушає в Німеччину на гастролі. І хто б міг подумати, що після цієї поїздки, він більше не захоче повертатися в Україну.

«Ми поїхали тоді на гастролі автобусом. Їхали добу. Пам’ятаю, я всю дорогу дивився у вікно. Настільки велика різниця була в усьому: в дорогах, в освітленні, ‒ згадує Олег Винник.

І з того самого моменту Олег вирішив будь-що залишитися в Європі. Він хотів виступати там.

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По поверненню додому Олег засів за підручники, щоб через три роки повернутися в місце з хорошими дорогами і, головне, публікою, яка оцінить його талант. І його талант оцінили. Правда, не як артиста. Олегу Виннику довелося працювати нянею. Всі зароблені гроші він витрачав на кастинги і прослуховування. Однак результату не було: провінціала з України ніхто не хотів слухати. Але одного разу його помітив американський викладач вокалу і це перевернуло життя Олега з ніг на голову. Але грошей на навчання у нього не було. І тоді сталося справжнє диво.

«Тоді він не взяв з мене ні копійки. Він сказав тільки одне, що, коли я стану відомим, його ім’я повинно бути в моїй біографії. І я дотримав свого слова: Джон Леман ‒ це ім’я донині стоїть у всіх моїх афішах і біографіях», ‒ зізнається Олег

І титанічна праця дала свої результати. У Олега з’явилися перші контракти. А на початку 2000-х сама Ангела Меркель запросила його до себе на обід.

Але одного разу несподівано для всіх Олег повернувся додому. В Україні йому довелося починати все спочатку: від нікому невідомої людини до зірки шоу-бізнесу першої величини.

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