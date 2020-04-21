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«Неймовірна правда про зірок» выпуск 5: За что Ангела Меркель пригласила на обед Олега Винника?

21.04.2020

Для одних ‒ герой мемов о молодой волчице, для других ‒ принц из сказки. Но ник то не станет сомневаться в его таланте. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, в чем феномен Олега Винника. Все детали читайте в материале. 

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Еще девять лет назад мы даже не догадывались о существовании Олега Винника. В то время как австрийцы, немцы и швейцарцы раскупали билеты, чтобы посмотреть, как поет и играет провинциал из Украины. 

В 1993 году вместе с ансамблем Олег Винник отправляется в Германию на гастроли. И кто бы мог подумать, что после этой поездки, он больше не захочет возвращаться в Украину.  

«Мы поехали тогда на гастроли автобусом. Ехали сутки. Помню я всю дорогу смотрел в окно. Настолько большая разница была во всем: в дорогах, в освещении», ‒ вспоминает Олег Винник.

И с того самого момента Олег решил во что бы то ни стало остаться в Европе. Он хотел выступать там. 

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По возвращению домой Олег засел за учебники, чтобы через три года вернуться в место с хорошими дорогами и, главное, публикой, которая оценит его талант. И его талант оценили. Правда, не как артиста. Олегу Виннику пришлось работать няней. Все заработанные деньги он тратил на кастинги и прослушивания. Однако результата не было: провинциала из Украины никто не хотел слушать. Но однажды его заметил американский преподаватель вокала и это перевернуло жизнь Олега с ног на голову. Но денег на обучение у него не было. И тогда произошло настоящее чудо.

«Тогда он не взял с меня ни копейки. Он сказал только одно, что, когда я стану известным, его имя должно быть в моей биографии. И я сдержал свое слово: Джон Леман ‒ это имя по сей день стоит во всех моих афишах и биографиях», ‒ признается Олег

И титанический труд дал свои результаты. У Олега появились первые контракты. А в начале 2000-х сама Ангела Меркель пригласила его к себе на обед. 

Но однажды неожиданно для всех Олег вернулся домой. В Украине ему пришлось начинать все сначала: от никому неизвестного человека к звезде шоу-бизнеса первой величины. 

Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 5: За что Ангела Меркель пригласила на обед Олега Винника?

Неймовірна правда про зірок выпуск 5: Олег Винник Откровенно рассказал о жизни за границей

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