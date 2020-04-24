«Неймовірна правда про зірок» выпуск 6: Я закрывался в туалете, чтобы побыть одному, ‒ откровения Андрея Данилко

Каждый его номер разбирали на цитаты. Но после того, как гасли софиты, он снимал грим Верки Сердючки, закрывался в номере отеля и пытался понять, что осталось от настоящего Андрея Данилко. Ему надоел образ бойкой проводницы, но она намертво вцепилась в него своими руками и не хотела отпускать. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, с какими трудностями пришлось столкнуться гениальному и такому ранимому Андрею Данилко. Все детали читайте в материале.

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Слава и популярность и, как следствие, депрессия и разочарование ‒ это все будет потом. А в 90-х он ‒ провинциальный артист, который мечтает покорить сцену, купить квартиру на Крещатике и утереть нос всем столичным выскочкам.

«Я в школе был прогульщиком. Приходилось выкручиваться: то я анализы сдавал, то в военкомат ходит… Это помогало мне в импровизациях», ‒ вспоминает Андрей.

Данилко учился плохо, денег не хватало. На выпускной костюм ему сбрасывались деньгами всей школой. Впрочем, в 90-е так жили многие. И только когда Андрей вырос, он понял, каких усилий стоило его маме воплотить в реальность его мечты.

«Захотел я в художественную школу ‒ и я пошел туда. Я очень благодарен маме за то, что она никогда не мешала мне заниматься тем, чем я хочу», ‒ говорит Андрей.

В то время, в середине 90-х, Андрей впервые показывает проводницу Верку Сердючку. Этот образ был создан из воспоминаний провинциальной жизни, он был близок каждому украинцу. Популярность возрастает. Верка Сердючка начинает записывать песни, которые становятся хитами. Ее образ набирает такой силы, что про самого Андрея начинают забывать. Как следствие, его поглощает депрессия.

«В какой-то момент я почувствовал, что мне уже тяжело это делать. Не хочу так».

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Но через несколько лет Данилко все же отправился на Евровидение. Тогда его появление вызвало настоящий фурор у европейской публики. После серебра на конкурсе Верка закрутилась в гастролях. Ее гонорары выросли, а вот времени на то, чтобы отдохнуть и побыть Андреем, у артиста не осталось. Худшее было впереди.

«У меня на нервной почве обсыпало лицо, и я даже не мог загримироваться. Я выдавливал из себя все шутки, и это было неорганично. Будто бы Данилко просто переоделся в Верку Сердючку. Помню, я прятался в туалете, чтобы просто побыть одному. Я не был готов к такому вниманию».

В обычной жизни Андрей Данилко молчаливый и одинокий. И депрессия началась как раз после беспрерывных гастролей. Пока вся страна смеялась над шутками Верки Сердючки, Андрей решает убить ее, прежде чем она убьет его самого. Он объявляет о завершении сольной карьеры.

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