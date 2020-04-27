«Неймовірна правда про зірок» випуск 7: Які таємниці приховують Влад Яма і його дружина?
Влад і Ліліанна Ями познайомилися в 2007 році. У 2014 таємно одружилися, а в 2015 стали батьками сина, якого не поспішають показувати громадськості. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, наскільки добре Влад знає свою дружину і які таємниці приховує за сімома печатками. Всі деталі читайте в матеріалі.
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Чи ревнує вас Влад?
Ліліанна: Так, але він намагається цього не показувати.
Влад: Якщо мені щось не сподобалося, я намагаюся не зважати на це.
На яку частину тіла Влад звертає найбільшу увагу?
Ліліанна: Жіночність і пластичність.
Влад: Хочеться, звичайно, сказати: очі.
Що сьогодні Влад найбільше хоче собі купити?
Ліліанна: Напевно, авто.
Влад: Задивляюсь на новинки автопрому.
Якщо Ліліанна порушує дієту, що вона хоче в першу чергу з’їсти?
Ліліанна: Цукерки, тортики — це моє.
Влад: Вона хоче більше десертів.
Який улюблений колір купальника Ліліанни?
Влад: У неї просто їх десь штук двадцять. Ну нехай буде салатовий.
Ліліанна: Мені подобається нюдовий або кольору засмаги.
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Що Ліліанну найбільше приваблює в чоловіках?
Влад: Я сподіваюся, що останні шість років її нічого не приваблює в чоловіках.
Ліліанна: Почуття гумору і бажання завоювати жінку.
Уявіть, що уві сні ви назвали ім’я іншого чоловіка. Як на це відреагує Влад?
Ліліанна: Ніяк. Він дуже міцно спить.
Влад: Мені це дуже не сподобалося б. Я б почав прислухатися.
Які звички або риси характеру Влада вас дратують?
Ліліанна: Шкарпетки, які валяються всюди. А ще в нього сьогодні була кілька разів гикавка.
Влад: Не тільки шкарпетки. Але і будь-який одяг. Верхній одяг. Так, я люблю розкидати речі. Мене це розслабляє.
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В якому віці Леон зробив перший крок?
Ліліанна: Йому був майже рік.
Влад: У рік.
Хто головний у сім’ї?
Ліліанна: Чоловік.
Влад: Хочу думати, що я.
Хочете дізнатися, чому Влад Яма та його дружина не показують свого сина, а також які ще таємниці приховує подружжя? Дивіться подробиці у відео.
Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 7: Які таємниці приховують Влад Яма і його дружина?
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