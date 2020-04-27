«Неймовірна правда про зірок» випуск 7: Які таємниці приховують Влад Яма і його дружина?

Влад і Ліліанна Ями познайомилися в 2007 році. У 2014 таємно одружилися, а в 2015 стали батьками сина, якого не поспішають показувати громадськості. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, наскільки добре Влад знає свою дружину і які таємниці приховує за сімома печатками. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Чи ревнує вас Влад?

Ліліанна: Так, але він намагається цього не показувати.

Влад: Якщо мені щось не сподобалося, я намагаюся не зважати на це.

На яку частину тіла Влад звертає найбільшу увагу?

Ліліанна: Жіночність і пластичність.

Влад: Хочеться, звичайно, сказати: очі.

Що сьогодні Влад найбільше хоче собі купити?

Ліліанна: Напевно, авто.

Влад: Задивляюсь на новинки автопрому.

Якщо Ліліанна порушує дієту, що вона хоче в першу чергу з’їсти?

Ліліанна: Цукерки, тортики — це моє.

Влад: Вона хоче більше десертів.

Який улюблений колір купальника Ліліанни?

Влад: У неї просто їх десь штук двадцять. Ну нехай буде салатовий.

Ліліанна: Мені подобається нюдовий або кольору засмаги.

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Що Ліліанну найбільше приваблює в чоловіках?

Влад: Я сподіваюся, що останні шість років її нічого не приваблює в чоловіках.

Ліліанна: Почуття гумору і бажання завоювати жінку.

Уявіть, що уві сні ви назвали ім’я іншого чоловіка. Як на це відреагує Влад?

Ліліанна: Ніяк. Він дуже міцно спить.

Влад: Мені це дуже не сподобалося б. Я б почав прислухатися.

Які звички або риси характеру Влада вас дратують?

Ліліанна: Шкарпетки, які валяються всюди. А ще в нього сьогодні була кілька разів гикавка.

Влад: Не тільки шкарпетки. Але і будь-який одяг. Верхній одяг. Так, я люблю розкидати речі. Мене це розслабляє.

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В якому віці Леон зробив перший крок?

Ліліанна: Йому був майже рік.

Влад: У рік.

Хто головний у сім’ї?

Ліліанна: Чоловік.

Влад: Хочу думати, що я.

Хочете дізнатися, чому Влад Яма та його дружина не показують свого сина, а також які ще таємниці приховує подружжя? Дивіться подробиці у відео.

Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 7: Які таємниці приховують Влад Яма і його дружина? Неймовірна правда про зірок випуск 7: Які таємниці приховують Влад Яма і його дружина? Чому подружжя не показииают свого сина

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