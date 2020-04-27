«Неймовірна правда про зірок» выпуск 7: Какие тайны скрывают Влад Яма и его жена?
Влад и Лилианна Яма познакомились в 2007 году. В 2014 тайно поженились, а в 2015 стали родителями сына, которого не спешат показывать общественности. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, насколько хорошо Влад знает свою супругу и какие тайны скрывает за семью печатями. Все детали читайте в материале.
Ревнует ли вас Влад?
Лилианна: Да, но он старается этого не показывать.
Влад: Если мне что-то не понравилось, я пытаюсь не обращать на это внимание.
На какую часть тела Влад обращает больше всего внимания?
Лилианна: Женственность и пластичность.
Влад: Хочется, конечно, сказать: глаза.
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Что сегодня Влад больше всего хочет себе купить?
Лилианна: Наверное, авто.
Влад: Засматриваюсь на новинки автопрома.
Если Лилианна нарушает диету, что она хочет в первую очередь съесть?
Лилианна: Конфеты, тортики ‒ это мое.
Влад: Она хочет больше десертов.
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Какой любимый цвет купальника Лилианны?
Влад: У нее просто их где-то двадцать штук. Ну пускай будет салатовый.
Лилианна: Мне нравится нюдовый или цвета загара.
Что Лилианну больше всего привлекает в мужчинах?
Влад: Я надеюсь, что последние шесть лет ее ничего не привлекает в мужчинах.
Лилианна: Чувство юмора и желание завоевать женщину.
Представьте, что во сне вы назвали имя другого мужчины. Как на это отреагирует Влад?
Лилианна: Никак. Он очень крепко спит.
Влад: Мне бы это очень не понравилось. Я бы начал прислушиваться.
Какие привычки или черты характера Влада вас раздражают?
Лилианна: Носки, которые валяются где попало. А еще у него сегодня была несколько раз икотка.
Влад: Не только носки. Но и любая одежда. Верхняя одежда. Да, я люблю разбрасывать вещи. Меня это расслабляет.
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В каком возрасте Леон сделал первый шаг?
Лилианна: Ему был почти год.
Влад: В год.
Кто главный в семье?
Лилианна: Муж.
Влад: Хочу думать, что я.
Хотите узнать, почему Влад Яма и его жена не показывают своего сына, а также какие еще тайны скрывают супруги? Смотрите подробнее в видео.
Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 7: Какие тайны скрывают Влад Яма и его жена?
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