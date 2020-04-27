«Неймовірна правда про зірок» выпуск 7: Какие тайны скрывают Влад Яма и его жена?

Влад и Лилианна Яма познакомились в 2007 году. В 2014 тайно поженились, а в 2015 стали родителями сына, которого не спешат показывать общественности. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, насколько хорошо Влад знает свою супругу и какие тайны скрывает за семью печатями. Все детали читайте в материале.

Ревнует ли вас Влад?

Лилианна: Да, но он старается этого не показывать.

Влад: Если мне что-то не понравилось, я пытаюсь не обращать на это внимание.

На какую часть тела Влад обращает больше всего внимания?

Лилианна: Женственность и пластичность.

Влад: Хочется, конечно, сказать: глаза.

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Что сегодня Влад больше всего хочет себе купить?

Лилианна: Наверное, авто.

Влад: Засматриваюсь на новинки автопрома.

Если Лилианна нарушает диету, что она хочет в первую очередь съесть?

Лилианна: Конфеты, тортики ‒ это мое.

Влад: Она хочет больше десертов.

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Какой любимый цвет купальника Лилианны?

Влад: У нее просто их где-то двадцать штук. Ну пускай будет салатовый.

Лилианна: Мне нравится нюдовый или цвета загара.

Что Лилианну больше всего привлекает в мужчинах?

Влад: Я надеюсь, что последние шесть лет ее ничего не привлекает в мужчинах.

Лилианна: Чувство юмора и желание завоевать женщину.

Представьте, что во сне вы назвали имя другого мужчины. Как на это отреагирует Влад?

Лилианна: Никак. Он очень крепко спит.

Влад: Мне бы это очень не понравилось. Я бы начал прислушиваться.

Какие привычки или черты характера Влада вас раздражают?

Лилианна: Носки, которые валяются где попало. А еще у него сегодня была несколько раз икотка.

Влад: Не только носки. Но и любая одежда. Верхняя одежда. Да, я люблю разбрасывать вещи. Меня это расслабляет.

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В каком возрасте Леон сделал первый шаг?

Лилианна: Ему был почти год.

Влад: В год.

Кто главный в семье?

Лилианна: Муж.

Влад: Хочу думать, что я.

Хотите узнать, почему Влад Яма и его жена не показывают своего сына, а также какие еще тайны скрывают супруги? Смотрите подробнее в видео.

Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 7: Какие тайны скрывают Влад Яма и его жена? Неймовірна правда про зірок выпуск 7: Какие тайны скрывают Влад Яма и его жена? Почему супруги не показыыают своего сына

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