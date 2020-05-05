«Неймовірна правда про зірок» выпуск 9: Никита Добрынин рассказал, будет ли заключать брачный контракт

Даша Квиткова не просто победила на шоу «Холостяк»-9, но и почти женила на себе Никиту Добрынина. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, насколько хорошо они знают друг друга, и устроили небольшой блиц-опрос. Хотите узнать, кто ответил правильно и будет ли пара заключать брачный контракт? Узнайте детали в материале.

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На какого героя хочет быть похож Никита?

Даша: Я, если честно, и не знаю. Может, Джеймс Бонд?

Никита: На карантине хочется быть похожим на Брюса Уиллиса. Хотя больше, наверное, я похож на Джима Керри.

Сколько раз Никита может отжаться?

Даша: Ну, я думаю, что может даже раз 20.

Никита: Ну, наверное, раз 100.

Что Никиту больше всего раздражает в женщинах?

Даша: Наверное, высокомерность.

Никита: Нет вещей, которые меня раздражают. Есть вещи, которые меня просто веселят. Например, когда девушки на карантине пытаются выглядеть так, будто бы они собираются в ночной клуб.

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Какая часть тела нравится Никите больше всего?

Даша: Ему нравится моя фигура, но больше всего ‒ моя пятая точка.

Никита: Мне очень нравится ее фигура. А там дальше мы уже сами разберемся.

Была ли Даша на нудистских пляжах?

Никита: Я думаю, что Даша никогда не была на нудистских пляжах.

Даша: Была, в Одессе.

Сколько детей хочет Даша?

Даша: Я хочу троих деток.

Никита: Больше чем уверен, что Даша хочет двоих или троих детей.

Какую суперспособность хотела бы иметь Даша?

Никита: Она хотела бы путешествовать во времени.

Даша: Я хотела бы читать мысли.

Намекала ли Даша, что пора сыграть свадьбу?

Даша: Я не намекала, но спрашивала.

Никита: Даша спрашивала, а иногда и прямо говорила, когда же это случится.

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Какую фамилию Даша возьмет после свадьбы?

Даша: Я возьму фамилию Никиты. Он по паспорту Вакулович, поэтому я возьму эту фамилию.

Никита: Даша возьмет мою фамилию. Она первой подняла этот вопрос, поэтому можно считать, что это ее инициатива.

Будете ли вы заключать брачный контракт?

Даша: Мы говорили по этому поводу и решили, что он нам не нужен.

Никита: Есть любовь, есть доверие, и нам нечего расписывать.

Хотите узнать, какие еще тайны скрывает пара? Смотрите подробнее в видео.

Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 9: Никита Добрынин рассказал, будет ли заключать брачный контракт Неймовірна правда про зірок выпуск 9: Никита Добрынин рассказал, будет ли заключать брачный контракт и какую фамилию Даша возьмет после свадьбы

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