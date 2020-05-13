«Неймовірна правда про зірок» выпуск 12: Сколько денег тратит Ольга Сумская на салоны красоты
Она, без преувеличения, — секс-символ украинской сцены! А он — не просто ее муж! А … секс-символ украинской сцены в мужском лице! Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже почти 30 лет! Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, как уживаются на одной территории два секс-символа? Или их брак — искусная актерская игра и пиар-компания? Узнайте правду в материале.
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Что больше всего привлекает Ольгу в мужчинах?
Виталий: В первую очередь, ум. Сексуальность еще.
Ольга: Ум, да.
Ревнует Ольга Виталия?
Виталий: Иногда ‒ да.
Ольга: Ну, конечно, ревнует. Когда мы на концерте, к нему начинают подходить девушки, гладят его. Хоть бери и отгоняй.
Сколько Ольга тратит в неделю?
Ольга: Где-то 1000 долларов в месяц.
Виталий: 1000-2000 долларов в неделю. Если она посещает какие-то салоны красоты.
А знает Виталий, из-за чего Ольга комплексует?
Виталий: Возможно, она бы хотела больше спортом заниматься. Делать больше физических нагрузок.
Ольга: Лишний вес. И, кстати, он об этом знает и может даже замечание мне сделать. Когда я более стройная, он на меня по-другому смотрит. У нас даже интим более яркий.
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Присылают ли Ольге тайные подарки и букеты?
Виталий: И подарки, и букеты, и такие комментарии в соцсетях, что мама дорогая!
Ольга: Да, после представления куча цветов и подарков. И даже записки какие-то.
За почти 30 лет брака Виталий изучил Ольгу чуть ли не в совершенстве! Лишь одна ошибка! Он даже знает, из-за чего жена комплексует — откуда бы эти комплексы у нее не взялись! А так ли хорошо Ольга изучила мужа?
Любимая боксерская комбинация ударов Виталия?
Виталий: Хук и джек.
Ольга: Я знаю, что такое хук. Или боковой, или нижний у него очень сильный.
На какую часть тела женщины Виталий обращает внимание прежде всего?
Ольга: Прежде всего его интересует личность.
Виталий: Ну, честно говоря, то, что находится чуть ниже подбородка.
Как Виталий сделал предложение?
Виталий: Первой сделала намек Оля.
Ольга: Несколько лет мы жили в гражданском браке. А потом я настояла на оформлении отношений. Он бы никогда сам на это не решился.
Из-за чего Ольга взрывается?
Виталий: От моих замечаний.
Ольга: Почему я не убрала тарелки либо не вытерла сковородку. Замечания его меня раздражают.
Виталий ревнивый муж?
Виталий: Да.
Ольга: Нет, меня это бесит! Меня бесит то, что он меня не ревнует.
Эта пара почти молниеносно справилась с испытанием! И если кто-то обвинит их в браке ради пиара — просто покажите им это интервью! Сыграть чувство для хорошего актера — не проблема! А вот признаться на всю страну в ссорах из-за немытой посуды или честно рассказать о том, над чем супруги советуют друг другу поработать, — это не подделаешь!
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Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 12: Сколько денег тратит Ольга Сумская на салоны красоты
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