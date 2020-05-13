Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок» випуск 12: Скільки грошей витрачає на салони краси Ольга Сумська

13.05.2020

Вона, без перебільшення, — секс-символ української сцени! А він — не просто її чоловік! А… секс-символ української сцени у чоловічій особі! Актори Ольга Сумська і Віталій Борисюк разом уже майже 30 років!  Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, як уживаються на одній території два секс-символи? Чи, може, їхній шлюб — майстерна акторська гра та піар-компанія? Дізнайтеся правду в матеріалі.

нппз

Більше на  тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 10: Чому гурт  БЕZ ОБМЕЖЕНЬ припиняв своє існування

Що найбільше приваблює Ольгу в чоловіках?

Віталій: Передовсім розум. Сексуальність іще.

Ольга: Розум, так.

Чи ревнує Ольга Віталія? 

Віталій Інколи ‒ так.

Ольга: Ну, певна річ, ревную. Коли ми на концерті, до нього починають підходити дівчата, гладять його. Хоч бери та відганяй.

Скільки Ольга витрачає на тиждень?

Ольга: Десь 1000 доларів на місяць.

Віталій: 1000-2000 доларів на тиждень. Якщо вона відвідує якісь салони краси.

А чи знає Віталій, через що Ольга комплексує?

Віталій: Можливо, вона б хотіла більше спортом займатися. Робити більше фізичних навантажень.

Ольга: Зайва вага. І, до речі, він про це знає і може навіть зауваження мені зробити. Коли я більш струнка, він на мене по-іншому дивиться. У нас навіть інтим яскравіший.

нппз

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 9: Нікіта Добринін розповів, чи буде укладати шлюбний контракт

Чи надсилають Ользі таємні подарунки та букети?

Віталій: І подарунки, і букети, і такі коментарі в соцмережах, що хай бог милує!

Ольга: Так, після вистави купа квітів і подарунків. І навіть записки якісь.

За майже 30 років шлюбу Віталій вивчив Ольгу чи не досконало! Лише одна помилка! Він навіть знає, через що дружина комплексує — хоч би звідки ці комплекси у неї взялись! А чи настільки добре Ольга вивчила чоловіка?

Улюблена боксерська комбінація ударів Віталія? 

Віталій: Хук і джек.

Ольга: Я знаю, що таке хук. Або боковий, або нижній у нього дуже сильний.

На яку частину тіла жінки Віталій звертає увагу перш за все?

Ольга: Передусім його цікавить особистість.

Віталій: Ну, чесно кажучи, те, що трохи нижче підборіддя.

нппз

Як Віталій зробив пропозицію?

Віталій: Першою зробила натяк Оля.

Ольга: Кілька років ми жили у цивільному шлюбі. А вже потім я наполягла на оформленні стосунків. Він би ніколи сам на це не наважився.

Через що Ольга вибухає найшвидше?

Віталій: Від моїх зауважень. 

Ольга: Чому я не прибрала тарілки або не витерла пательню. Зауваження його мене дратують.

Віталій ревнивий чоловік?

Віталій: Так.

Ольга: Ні, Мене це бісить! Мене бісить те, що він мене не ревнує. 

Ця пара майже блискавично впоралася з випробуванням! І якщо хтось звинуватить їх у шлюбі заради піару просто покажіть їм це інтерв’ю! Зіграти почуття для хорошого актора не проблема! А от зізнатися на всю країну у сварках через немитий посуд або чесно розповісти про те, над чим подружжя радить одне одному попрацювати, це не підробиш!

Дивіться всі подробиці у відео! Ще більше неймовірної правди про зірок тільки тут!

Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 12: Скільки грошей витрачає на салони краси Ольга Сумська

Неймовірна правда про зірок випуск 12: Скільки грошей витрачає Ольга Сумська на салони краси. Як уживаються на одній території два секс-символи - Ольга Сумська та Віталій Борисюк

 Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтесь у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 9:30. 

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить