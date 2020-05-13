Вона, без перебільшення, — секс-символ української сцени! А він — не просто її чоловік! А… секс-символ української сцени у чоловічій особі! Актори Ольга Сумська і Віталій Борисюк разом уже майже 30 років! Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, як уживаються на одній території два секс-символи? Чи, може, їхній шлюб — майстерна акторська гра та піар-компанія? Дізнайтеся правду в матеріалі.

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Що найбільше приваблює Ольгу в чоловіках?

Віталій: Передовсім розум. Сексуальність іще.

Ольга: Розум, так.

Чи ревнує Ольга Віталія?

Віталій Інколи ‒ так.

Ольга: Ну, певна річ, ревную. Коли ми на концерті, до нього починають підходити дівчата, гладять його. Хоч бери та відганяй.

Скільки Ольга витрачає на тиждень?

Ольга: Десь 1000 доларів на місяць.

Віталій: 1000-2000 доларів на тиждень. Якщо вона відвідує якісь салони краси.

А чи знає Віталій, через що Ольга комплексує?

Віталій: Можливо, вона б хотіла більше спортом займатися. Робити більше фізичних навантажень.

Ольга: Зайва вага. І, до речі, він про це знає і може навіть зауваження мені зробити. Коли я більш струнка, він на мене по-іншому дивиться. У нас навіть інтим яскравіший.

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Чи надсилають Ользі таємні подарунки та букети?

Віталій: І подарунки, і букети, і такі коментарі в соцмережах, що хай бог милує!

Ольга: Так, після вистави купа квітів і подарунків. І навіть записки якісь.

За майже 30 років шлюбу Віталій вивчив Ольгу чи не досконало! Лише одна помилка! Він навіть знає, через що дружина комплексує — хоч би звідки ці комплекси у неї взялись! А чи настільки добре Ольга вивчила чоловіка?

Улюблена боксерська комбінація ударів Віталія?

Віталій: Хук і джек.

Ольга: Я знаю, що таке хук. Або боковий, або нижній у нього дуже сильний.

На яку частину тіла жінки Віталій звертає увагу перш за все?

Ольга: Передусім його цікавить особистість.

Віталій: Ну, чесно кажучи, те, що трохи нижче підборіддя.

Як Віталій зробив пропозицію?

Віталій: Першою зробила натяк Оля.

Ольга: Кілька років ми жили у цивільному шлюбі. А вже потім я наполягла на оформленні стосунків. Він би ніколи сам на це не наважився.

Через що Ольга вибухає найшвидше?

Віталій: Від моїх зауважень.

Ольга: Чому я не прибрала тарілки або не витерла пательню. Зауваження його мене дратують.

Віталій ревнивий чоловік?

Віталій: Так.

Ольга: Ні, Мене це бісить! Мене бісить те, що він мене не ревнує.

Ця пара майже блискавично впоралася з випробуванням! І якщо хтось звинуватить їх у шлюбі заради піару — просто покажіть їм це інтерв’ю! Зіграти почуття для хорошого актора — не проблема! А от зізнатися на всю країну у сварках через немитий посуд або чесно розповісти про те, над чим подружжя радить одне одному попрацювати, — це не підробиш!

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Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 12: Скільки грошей витрачає на салони краси Ольга Сумська Неймовірна правда про зірок випуск 12: Скільки грошей витрачає Ольга Сумська на салони краси. Як уживаються на одній території два секс-символи - Ольга Сумська та Віталій Борисюк

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