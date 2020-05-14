«Неймовірна правда про зірок» выпуск 11: Насколько хороший из Егора Крутоголова отец
Как это — быть замужем за известным на всю страну комиком? Ответ на этот вопрос знает Екатерина — жена актера сериала «Папаньки» и художественного руководителя «Дизель Шоу» Егора Крутоголова! Кому-то это может показаться веселым. А кто-то убежден, что комики не способны серьезно относиться к супружеским обязанностям! Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, какой из Егора отец и муж. Узнайте всю правду в материале.
Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 12: Сколько денег тратит Ольга Сумская на салоны красоты
Кто из юмористов образец для Егора?
Егор: Это Робин Уильямс.
Екатерина: Возможно, Иван Ургант.
Пиво или вино — что Егор выберет к шашлыку?
Егор: Пиво.
Екатерина: К шашлыку выберет, видимо, пиво.
Любимый гонщик Егора?
Егор: Мой любимый гонщик — Айртон Сенна.
Екатерина: Шумахер, конечно.
Егору больше нравятся брюнетки или блондинки?
Егор: Блондинки.
Екатерина: Блондинки, конечно. Тут и говорить нечего.
На что Егору жалко денег?
Екатерина: На бриллианты и дорогие шубы.
Егор: На шубу.
Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 10: Почему группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прекращала свое существование
Если бы Екатерина родила девочку, как бы ее назвала?
Егор: Лея … Лия, Лия.
Екатерина: Скорее всего, мы бы назвали ее Лия, возможно, Мия.
Ревнивая ли Екатерина жена?
Егор: Я могу шутить, и эти шутки могут немного выйти за грань. И за это могу получить.
Екатерина: Нет, я не ревнивая жена. Если нет прецедентов. А их пока, слава Богу, не было.
Какой подарок Екатерина хочет на день рождения?
Егор: Или объектив к фотоаппарату, или сам фотоаппарат.
Екатерина: Фотоаппарат.
Чью мужскую фигуру Екатерина считает идеальной?
Егор: Ну, Брэд Питт, видимо. У Бредика нормальные такие квадратики, и сам он ничего.
Екатерина: Я не скажу, что фигура моего мужа идеальная, но она близка к идеалу.
Пыталась ли Катя посадить Егора на диету?
Егор: Ооо, это же дело ее жизни.
Екатерина: Конечно. Периодически я этим занимаюсь.
Какая бытовая привычка Егора больше всего раздражает Катю?
Егор: Слишком длительное время, которое я провожу в туалете.
Екатерина: Наверное, то, что он ест ночью.
К кому из коллег по сцене Екатерина ревнует Егора?
Егор: К нашим девушкам она уже не ревнует.
Екатерина: Ой, бывало, бывало. Ну, к Вике, может, немножко. Но потом, конечно, это все воспринималось как смех. Сейчас, конечно же, нет ничего, и когда на площадке происходят какие-то легкие любовные сцены, больше смущаются девочки, чем я.
Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 9: Никита Добрынин рассказал, будет ли заключать брачный контракт
Если бы Катя проводила обнаженные фотосессии для мужчин, как бы вы отнеслись?
Егор: Был бы вопросик: что это у нас такое происходит?
Екатерина: Я не фотографировала. Но, знаете, мой муж часто об этом говорит, что пора переходить на ню, но чтобы я фотографировала не мужчин, а женщин.
Если Егор заметит, что с женой кто-то флиртует, что будет?
Екатерина: Мы посмеемся с этого вместе.
Егор: Откушу ему голову, да и все.
Какие еще тайны скрывают супруги? Сколько детей планируют, и умеет ли Егор менять памперсы? Смотрите все подробности в видео! Еще больше невероятной правды о звездах только здесь!
Video: «Неймовірна правда про зірок» выпуск 11: Насколько хороший из Егора Крутоголова отец
Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 9:30.