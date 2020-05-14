«Неймовірна правда про зірок» выпуск 11: Насколько хороший из Егора Крутоголова отец

Как это — быть замужем за известным на всю страну комиком? Ответ на этот вопрос знает Екатерина — жена актера сериала «Папаньки» и художественного руководителя «Дизель Шоу» Егора Крутоголова! Кому-то это может показаться веселым. А кто-то убежден, что комики не способны серьезно относиться к супружеским обязанностям! Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, какой из Егора отец и муж. Узнайте всю правду в материале.

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Кто из юмористов образец для Егора?

Егор: ​​Это Робин Уильямс.

Екатерина: Возможно, Иван Ургант.

Пиво или вино — что Егор выберет к шашлыку?

Егор: ​​Пиво.

Екатерина: К шашлыку выберет, видимо, пиво.

Любимый гонщик Егора?

Егор: ​​Мой любимый гонщик — Айртон Сенна.

Екатерина: Шумахер, конечно.

Егору больше нравятся брюнетки или блондинки?

Егор: ​​Блондинки.

Екатерина: Блондинки, конечно. Тут и говорить нечего.

На что Егору жалко денег?

Екатерина: На бриллианты и дорогие шубы.

Егор: ​​На шубу.

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Если бы Екатерина родила девочку, как бы ее назвала?

Егор: ​​Лея … Лия, Лия.

Екатерина: Скорее всего, мы бы назвали ее Лия, возможно, Мия.

Ревнивая ли Екатерина жена?

Егор: ​​Я могу шутить, и эти шутки могут немного выйти за грань. И за это могу получить.

Екатерина: Нет, я не ревнивая жена. Если нет прецедентов. А их пока, слава Богу, не было.

Какой подарок Екатерина хочет на день рождения?

Егор: Или объектив к фотоаппарату, или сам фотоаппарат.

Екатерина: Фотоаппарат.

Чью мужскую фигуру Екатерина считает идеальной?

Егор: ​​Ну, Брэд Питт, видимо. У Бредика нормальные такие квадратики, и сам он ничего.

Екатерина: Я не скажу, что фигура моего мужа идеальная, но она близка к идеалу.

Пыталась ли Катя посадить Егора на диету?

Егор: ​​Ооо, это же дело ее жизни.

Екатерина: Конечно. Периодически я этим занимаюсь.

Какая бытовая привычка Егора больше всего раздражает Катю?

Егор: ​​Слишком длительное время, которое я провожу в туалете.

Екатерина: Наверное, то, что он ест ночью.

К кому из коллег по сцене Екатерина ревнует Егора?

Егор: К нашим девушкам она уже не ревнует.

Екатерина: Ой, бывало, бывало. Ну, к Вике, может, немножко. Но потом, конечно, это все воспринималось как смех. Сейчас, конечно же, нет ничего, и когда на площадке происходят какие-то легкие любовные сцены, больше смущаются девочки, чем я.

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Если бы Катя проводила обнаженные фотосессии для мужчин, как бы вы отнеслись?

Егор: ​​Был бы вопросик: что это у нас такое происходит?

Екатерина: Я не фотографировала. Но, знаете, мой муж часто об этом говорит, что пора переходить на ню, но чтобы я фотографировала не мужчин, а женщин.

Если Егор заметит, что с женой кто-то флиртует, что будет?

Екатерина: Мы посмеемся с этого вместе.

Егор: ​​Откушу ему голову, да и все.

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