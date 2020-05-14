«Неймовірна правда про зірок» випуск 11: Який із Єгора Крутоголова чоловік?
Як це — бути дружиною відомого на всю країну коміка? Відповідь на це запитання знає Катерина — дружина актора серіалу «Папаньки» і художнього керівника «Дизель Шоу» Єгора Крутоголова! Комусь це може здатися веселим. А хтось переконаний, що коміки не здатні серйозно ставитися до подружніх обов’язків! Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, який з Єгора батько та чоловік. Дізнайтеся правду в матеріалі.
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Який гуморист взірець для Єгора?
Єгор: Це Робін Вільямс.
Катерина: Можливо, Іван Ургант.
Пиво чи вино — що Єгор обере до шашлику?
Єгор: Пиво.
Катерина: До шашлику обере, певне, пиво.
Улюблений гонщик Єгора?
Єгор: Мій улюблений гонщик — Айртон Сенна.
Катерина: Шумахер, звичайно.
Єгору більше подобаються брюнетки чи блондинки?
Єгор: Блондинки.
Катерина: Блондинки, звісно. Тут і говорити нема чого.
На що Єгору шкода грошей?
Катерина: На діаманти та дорогі шуби.
Єгор: На шубу.
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Якби Катерина народила дівчинку, як би її назвала?
Єгор: Лея… Лія. Лія.
Катерина: Скоріше за все, ми би назвали її Лія, можливо, Мія.
Чи ревнива Катерина дружина?
Єгор: Я ж можу жартувати, і ці жарти можуть трохи перейти за грань. І за це можу отримати на горіхи.
Катерина: Ні, я не ревнива дружина. Якщо немає прецедентів. А їх поки що, слава Богу, не було.
Який подарунок Катерина хоче на день народження?
Єгор: Або об’єктив до фотоапарату, або сам фотоапарат.
Катерина: Фотоапарат.
Чию чоловічу фігуру Катерина вважає ідеальною?
Єгор: Ну, Бред Пітт, мабуть, у Бредіка нормальні такі квадратики, і сам він нічого.
Катерина: Я не скажу, що фігура мого чоловіка ідеальна, але вона близька до ідеалу.
Чи намагалася Катя посадити Єгора на дієту?
Єгор: Ооо, це ж справа її життя.
Катерина: Звичайно. Періодично я цим займаюся.
Яка побутова звичка Єгора найбільше дратує Катю?
Єгор: Занадто тривалий час, який я проводжу в туалеті.
Катерина: Напевне, те, що він їсть уночі.
До кого з колег по сцені Катерина ревнує Єгора?
Єгор: До наших дівчат вона вже не ревнує.
Катерина: Ой, та бувало, бувало. Ну, до Віки, може, трішки. Але потім, звісно, це все сприймалося як сміх. Зараз, звичайно ж, немає нічого, і коли на майданчику відбуваються якісь легкі любовні сцени, більше бентежаться дівчата, ніж я.
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Якби Катя проводила оголені фотосесії для чоловіків, як би ви поставились до цього?
Єгор: Було б запитаннячко: що це в нас таке відбувається?
Катерина: Я не фотографувала. Але, знаєте, мій чоловік часто про це говорить, що час переходити на ню, але щоб я фотографувала не чоловіків, а жінок.
Якщо Єгор помітить, що з дружиною хтось фліртує, що буде?
Катерина: Ми посміємося з цього разом.
Єгор: Відкушу йому голову, та і все.
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Video: «Неймовірна правда про зірок» випуск 11: Який із Єгора Крутоголова чоловік?
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