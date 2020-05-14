Як це — бути дружиною відомого на всю країну коміка? Відповідь на це запитання знає Катерина — дружина актора серіалу «Папаньки» і художнього керівника «Дизель Шоу» Єгора Крутоголова! Комусь це може здатися веселим. А хтось переконаний, що коміки не здатні серйозно ставитися до подружніх обов’язків! Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, який з Єгора батько та чоловік. Дізнайтеся правду в матеріалі.

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Який гуморист взірець для Єгора?

Єгор: Це Робін Вільямс.

Катерина: Можливо, Іван Ургант.

Пиво чи вино — що Єгор обере до шашлику?

Єгор: Пиво.

Катерина: До шашлику обере, певне, пиво.

Улюблений гонщик Єгора?

Єгор: Мій улюблений гонщик — Айртон Сенна.

Катерина: Шумахер, звичайно.

Єгору більше подобаються брюнетки чи блондинки?

Єгор: Блондинки.

Катерина: Блондинки, звісно. Тут і говорити нема чого.

На що Єгору шкода грошей?

Катерина: На діаманти та дорогі шуби.

Єгор: На шубу.

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Якби Катерина народила дівчинку, як би її назвала?

Єгор: Лея… Лія. Лія.

Катерина: Скоріше за все, ми би назвали її Лія, можливо, Мія.

Чи ревнива Катерина дружина?

Єгор: Я ж можу жартувати, і ці жарти можуть трохи перейти за грань. І за це можу отримати на горіхи.

Катерина: Ні, я не ревнива дружина. Якщо немає прецедентів. А їх поки що, слава Богу, не було.

Який подарунок Катерина хоче на день народження?

Єгор: Або об’єктив до фотоапарату, або сам фотоапарат.

Катерина: Фотоапарат.

Чию чоловічу фігуру Катерина вважає ідеальною?

Єгор: Ну, Бред Пітт, мабуть, у Бредіка нормальні такі квадратики, і сам він нічого.

Катерина: Я не скажу, що фігура мого чоловіка ідеальна, але вона близька до ідеалу.

Чи намагалася Катя посадити Єгора на дієту?

Єгор: Ооо, це ж справа її життя.

Катерина: Звичайно. Періодично я цим займаюся.

Яка побутова звичка Єгора найбільше дратує Катю?

Єгор: Занадто тривалий час, який я проводжу в туалеті.

Катерина: Напевне, те, що він їсть уночі.

До кого з колег по сцені Катерина ревнує Єгора?

Єгор: До наших дівчат вона вже не ревнує.

Катерина: Ой, та бувало, бувало. Ну, до Віки, може, трішки. Але потім, звісно, це все сприймалося як сміх. Зараз, звичайно ж, немає нічого, і коли на майданчику відбуваються якісь легкі любовні сцени, більше бентежаться дівчата, ніж я.

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Якби Катя проводила оголені фотосесії для чоловіків, як би ви поставились до цього?

Єгор: Було б запитаннячко: що це в нас таке відбувається?

Катерина: Я не фотографувала. Але, знаєте, мій чоловік часто про це говорить, що час переходити на ню, але щоб я фотографувала не чоловіків, а жінок.

Якщо Єгор помітить, що з дружиною хтось фліртує, що буде?

Катерина: Ми посміємося з цього разом.

Єгор: Відкушу йому голову, та і все.

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