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Оля Полякова запустила своє онлайн-ТБ «Полявидение»

07.04.2020

У період карантину поп-діва і суддя масштабного шоу «Х-фактор» знайшла альтернативу концертам і створила авторську версію телеканалу в режимі онлайн.

Тепер Полякову можна не тільки слухати в списках відтворення, але й проводити 24/7 з коханою артисткою, вибираючи свою категорію інтересів: «психологія», «спорт», «кулінарія», зіграти в гру «Правда або дія» з топовими українськими та зарубіжними артистами , послухати на ніч казку і стати свідком реаліті шоу «Полякова і діти». Також співачка анонсувала іменну щотижневу лотерею з ексклюзивними призами. Онлайн-мовлення «Полявидение» проходить на офіційному акаунті артистки в Instagram.

 

 

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Смотрели вчерашний эфир с @mashaefrosinina? Мы кайфонули! ✌🏻 #оляполякова #машаефросинина #live2020

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Фірмова легкість і гумор, кураж і ненав’язлива провокація в міксі з безмежною багатогранністю поп-діви приковує до екрану навіть самого завзятого скептика. Героями перших випусків онлайн-тв Полякової вже стали Євген Кошовий, Юрій Ткач, Маша Єфросиніна, Дмитро Карпачов, Наталія Холоденко, а загальна кількість переглядів склала більше 15 мільйонів. Вчора в ефірі шанувальники спостерігали спілкування співачки з української топ-моделлю Аллою Костромічовою.

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