Оля Полякова запустила свое онлайн-ТВ «Полявидение»

В период карантина поп-дива и судья масштабного шоу «Х-фактор» нашла альтернативу концертам и создала авторскую версию телевизионного канала в режиме онлайн.

Теперь Полякову можно не только слушать в плейлистах, но и проводить 24/7 с любимой артисткой, выбирая свою категорию интересов: «психология», «спорт», «кулинария», сыграть в игру «Правда или действие» с топовыми украинскими и зарубежными артистами, послушать на ночь сказку и стать свидетелем реалити шоу «Полякова и дети». Также певица анонсировала именную еженедельную лотерею с эксклюзивными призами. Онлайн-вещание «Полявидение» проходит на официальном аккаунте артистки в Instagram.

Фирменная лёгкость и юмор, кураж и ненавязчивая провокация в миксе с безграничной многогранностью поп-дивы приковывает к экрану даже самого заядлого скептика. Героями первых выпусков онлайн-тв Поляковой уже стали Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Маша Ефросинина, Дмитрий Карпачев, Наталья Холоденко, а общее количество просмотров составило более 15 миллионов. Вчера в эфире поклонники наблюдали общение певицы с украинской топ-моделью Аллой Костромичевой.

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