Стали відома двадцятка найкращих професійних кухарів України! Учасники «МастерШеф. Професіонали»-2, які пройшли кастинг, вже приміряли на себе заповітні білі фартухи і готові боротися за головний приз. Як виглядає двадцятка «МастерШеф. Професіонали» 2020 у повному складі? Дізнайтеся більше інформації про кожного учасника перейшовши по активному посиланню в матеріалі.

Євген з 15 років на кухні. Після школи Ferrandi і Баскського кулінарного центру прийшов до нових технік і роботи з сезонними продуктами. Саме Євген годував гостей на весіллі Насті Каменських і Потапа. На «МастерШеф. Професіонали»-2 Євген прийшов, щоб випробувати свої сили і здобути перемогу.

Микита раніше Микита пробував себе шефом, але брак управлінського досвіду привів його на кухню ресторану «Lucky» до Володимира Ярославського. Професіонал не чекає підсуджувань, а навпаки впевнений, що Володимир буде більш вимогливим до нього, ніж до інших. Чому? Тому що Микита — все ще його кухар.

Єфим вже пробував свої сили у 1 сезоні «МастерШеф. Професіонали», але так і не зміг потрапити у 15-ку найкращих професійних кухарів. Єфим зараз працює шеф-кондитером і помічником Лізи Глінської. А знову на «МастерШеф. Професіонали»-2 прийшов для того, щоб показати, чого він вартий і продемонструвати всім свій кулінарний талант.

Олександра всю кулінарну базу отримала сама, просто тренуючись вдома. Її взяли на роботу без досвіду та освіти в ресторан. Вона працює шість днів на тиждень по 12-15 годин на добу. Професіонал мріє стати крутим шефом і домогтися цього всього за п’ять років.

Владислав вперше потрапив на кухню в підлітковому віці. З часом кулінарія його засмоктала. Вже понад 10 років він працює шеф-кухарем в харківському ресторані Panorama. Крім пристрасті до кулінарного мистецтва, Владислав є любителем спорту і активного способу життя: ходить в спортзал і бігає по неділях.

Настя – переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний». Також вона вже провела безліч майстер-класів для дітей і дорослих. Зараз Настя працює в ресторані «Чехов» кондитером. Дівчина не хоче зупинятися на досягнутому і саме тому прийшла на «МастерШеф. Професіонали»-2.

Світлана закінчила іспанську школу ресторанної справи, організовувала перші гастротури. Пізніше вона подорожувала з кухарями по майстер-класам і працювала в якості перекладача, тим самим поповнюючи свій багаж знань. У даний момент вона є власницею ресторанчика в Іспанії.

Валентин з 15-ти років підробляє на кухні. У даний момент Валентин працює су-шефом в «100 років тому вперед», шеф-кухарем якого є Євген Клопотенко. Хлопець працює без вихідних місяцями, адже крім кухні в його житті немає нічого важливішого, і він присвячує улюбленій справі весь свій час.

Едуард – творчий експериментатор. Він обожнює поєднувати, на перший погляд, абсолютно невідповідні один одному продукти і смаки. Пропрацювавши довгий час шеф-кухарем, він зрозумів що це не його, адже він шеф керує, а Едуард хоче готувати їжу. Зараз він дуже захоплений локальними кулінарними традиціями різних народів і країн.

Олександр – талановитий юний кулінар. У свої 19 років він поїхав набиратися досвіду в Польщі, у найкращому ресторані міста. Шеф йому довіряв, і тому коли Саша вже був су-шефом, то допомагав навчати новеньких. Юний професіонал вирішив схопити якомога більше досвіду на «МастерШеф. Професіонали»-2.

Давид родом з Вірменії. В основному професіонал спеціалізується на європейській і східній кухнях. У Харкові Давид працював в єврейському ресторані. Зараз же Давид повернувся до Вірменії і працює шефом в казино. На «МастерШеф. Професіонали»-2 він прийшов тому, що разом з іншими шефами він зможе відкрити для себе щось нове.

Юлія продовжує свій кухарський рід, який почався з її бабусі. Батько завжди оцінював кожну її страву. Юлія відмінно управляється з м’ясом. Свого часу займалася Кенді-барами, але м’ясо її більше тягне. Своєю коронною стравою вважає приготоване м’ясо качки. На кухні Юлія буває дуже жорстка, але тільки в тому випадку, якщо щось йде не так.

Віктор добре знайомий з азіатською та європейською кухнями. Також Віктор відмінно відчуває себе і в кондитерському мистецтві. Свого часу шеф багато працював в європейських ресторанах, а від своїх підлеглих вимагає повного послуху. Зараз же Віктор працює су-шефом в учасника першого сезону «МастерШеф. Професіонали »Олександра Абрамова.

Влад вже добре знайомий глядачеві. У «МастерШеф»-8 Влад дійшов до фіналу. Після проєкту він почав працював бренд-шефом і шефом в трьох ресторанах, дуже багато вчився і працював над собою. На «МастерШеф. Професіонали »-2 Влад прийшов перемогти і довести, що він – не аматор.

Володимир відпрацював у понад двадцятьох ресторанах. Володимир багато подорожує і збирає знання, контакти постачальників, нові техніки і тренди. Весь пережитий досвід він втілює в стінах власного ресторану авторської кухні. А «МастерШеф. Професіонали»-2 – такий же новий досвід, можливість обміну знаннями та вміннями, які він обов’язково застосує в своєму ресторані.

Після закінчення «МастерШеф»-3 Анатолій працював шефом в ресторані «Дейлі», яке вважається кращим в західному регіоні. Потім довго працював в ресторані в Буковелі. Зараз займається купівлею нерухомості для своєї сім’ї. Його кулінарна мрія – повернутися на кухню і заробити гроші на власний заклад.

Микола полюбив кухню ще у 8 класі. Під керівництвом Колі два ресторани і один магазин кулінарії при готелі. Хлопцеві подобається європейська, італійська і французька кухні. На кухні ресторану він постійно вигадує нові страви, які часто шеф впроваджує в меню закладу. Юний професіонал мріє про власне місце в історії кулінарії.

Максим не знав, чим займатися, і мама відправила його в громадське харчування. Так він вступив до ПТУ на кухаря. Ким і де тільки професіонал не працював. Крайньою зупинкою стала Чорногорія і робота су-шефом в готелі. Вирішив перед тим, як закріпитися там, випробувати свої сили і набратися досвіду на «МастерШеф. Професіонали»-2.

Яна вже більше семи років викладає в ПТУ та намагається оновити форму навчання, щоб діти вчилися сучасної високої кухні. Для цього професіонал знаходить інформацію, яку намагається передати студентам на лекціях. На «МастерШеф. Професіонали»-2 Яна прийшла щоб навчитися передовим технікам і передати свої знання підростаючим кухарям.

Юрій вже довгий час працює в піцерії. Його спеціальність – неаполітанська піца. До роботи в піцерії, він також працював в ресторанах з української, американської та італійської кухнями. На кастинг «МастерШеф. Професіонали»-2 Юрій прийшов, щоб з головою зануритися в щось абсолютно нове і показати власну майстерність іншим професіоналам.

Не пропустіть захоплюючий 3 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже у наступну суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

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