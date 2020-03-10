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«МастерШеф. Профессионалы» 2020: участники 2 сезона в полном составе

10.03.2020

Стали известна двадцатка лучших профессиональных поваров Украины! Участники «МастерШеф. Профессионалы»-2, которые прошли кастинг, уже примерили на себя заветные белые фартуки и готовы бороться за главный приз. Как выглядит двадцатка «МастерШеф. Профессионалы» 2020 в полном составе? Узнайте больше информации о каждом участнике перейдя по активной ссылке в материале. 

Евгений Грибеник

Евгений с 15 лет на кухне. После школы Ferrandi и Баскского кулинарного центра пришел к новым техникам и работе с сезонными продуктами. Именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа.  На «МастерШеф. Профессионалы»-2 Евгений пришел, чтобы испытать свои силы и одержать победу.

Никита Алимов

Никита ранее пробовал себя шефом, но нехватка управленческого опыта привела его на кухню ресторана «Lucky» к Владимиру Ярославскому. Профессионал не ждет подсуживания, а наоборот уверен, что Владимир будет более требовательным к нему, чем к остальным. Почему? Потому что Никита – все еще его повар.

Ефим Кравченко

Ефим уже пробовал свои силы в 1 сезоне «МастерШеф. Профессионалы», но не смог попасть в 15-ку. Ефим сейчас работает шеф-кондитером и помощником Лизы Глинской. А вновь на «МастерШеф. Профессионалы»-2 пришел для того, чтобы показать, чего он стоит и продемонстрировать всем свой кулинарный талант.

Александра Касьянова

Александра всю кулинарную базу получила сама, просто тренируясь дома. Ее взяли на работу без опыта и образования в ресторан. Она работает шесть дней в неделю по 12-15 часов в сутки. Профессионал мечтает стать крутым шефом и добиться этого всего за пять лет.

Владислав Ермаков

Владислав впервые попал на кухню в подростковом возрасте. Со временем кулинария его засосала. Уже более 10 лет он работает шеф-поваром в харьковском ресторане Panorama. Кроме страсти к кулинарному искусству, Владислав является любителем спорта и активного образа жизни: ходит в спортзал и бегает по воскресеньям.

Анастасия Кобыляцкая

Настя – победительница в «МастерШеф. Кулинарный выпускной». Сейчас Настя работает в ресторане «Чехов» кондитером. Также она участвует в кулинарных конкурсах, соревнуется со взрослыми и не боится конкуренции. Девушка не хочет останавливаться на достигнутом и именно поэтому пришла на «МастерШеф. Профессионалы»-2.

Светлана Берк 

Светлана окончила испанскую школу ресторанного дела, организовывала первые гастротуры. Позже она путешествовала с поварами по мастер-классам и работала в качестве переводчика, тем самым пополняя свой багаж знаний. В данный момент она является владелицей собственного ресторанчика в Испании.

Валентин Брайчук

Валентин с 15-ти лет подрабатывает на кухне. В данный момент Валентин работает су-шефом в «100 років тому вперед», шеф-поваром которого является Евгений Клопотенко. Парень работает без выходных месяцами, ведь кроме кухни в его жизни нет ничего более важного, и он посвящает любимому делу все свое время.

Эдуард Канарян

Эдуард – творческий экспериментатор. Он обожает сочетать, на первый взгляд, совершенно неподходящие друг другу продукты и вкусы.  Проработав долгое время шеф-поваром он понял, что это не его, ведь шеф руководит, а Эдуард хочет готовить еду. Сейчас он очень увлечен локальными кулинарными традициями разных народов и стран.

Александр Цвигун 

Александр – талантливый юный кулинар. В свои 19 лет он уехал набираться опыта в Польшу, в лучшем ресторане города. Шеф ему доверял, и когда Саша уже был су-шефом, то помогал обучать новеньких. Юный профессионал решил оставить работу за границей, чтобы ухватить как можно больше опыта на «МастерШеф. Профессионалы»-2.

Давид Даниелян

Давид родом из Армении. Он шефствовал на многих кухнях украинских ресторанов. Профессионал специализируется на европейской и восточной кухнях. Сейчас Давид вернулся в Армению и работает шефом в казино. На «МастерШеф. Профессионалы»-2 он пришел потому, что вместе с другими шефами он сможет открыть для себя что-то новое.

Юлия Жигулина

Юлия продолжает свой поварской род, который начался с ее бабушки. Отец всегда оценивал каждое ее блюдо. Юлия отлично управляется с мясом. Ранее занималась кенди-барами, но мясо ее больше влечет. Своим коронным блюдом считает приготовленное мясо утки. На кухне Юлия бывает очень жесткая, но только в том случае, если что-то идет не так.

Виктор Самардак

Виктор хорошо знаком с азиатской и европейской кухнями. Также Виктор отлично чувствует себя и в кондитерском искусстве. Ранее шеф много работал в европейских ресторанах, а от своих подчиненных требует полного послушания. Сейчас же Виктор работает су-шефом у участника первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Александра Абрамова.

Владислав Мицкевич

Влад уже хорошо знаком зрителю. В «МастерШеф»-8 Влад дошел до финала. После проекта он начал работал бренд-шефом и шефом в трех ресторанах, очень много учился и работал над собой. На «МастерШеф. Профессионалы»-2 Влад пришел победить и доказать, что он – не аматор.

Владимир Чахмахчян

Владимир отработал в более двадцати ресторанах. Он много путешествует и собирает знания, контакты поставщиков, новые техники и тренды. Весь пережитый опыт  он воплощает в стенах собственного ресторана авторской кухни. А «МастерШеф. Профессионалы»-2 – такой же новый опыт, возможность обмена знаниями и умениями, которые он обязательно применит в своем ресторане.

Анатолий Цуперяк

После окончания «МастерШеф»-3 Анатолий работал шефом в ресторане «Дейли», которое считается лучшим в западном регионе. Затем долго работал в ресторане в Буковели. Сейчас занимается покупкой недвижимости для своей семьи. Его кулинарная мечта – вернуться на кухню и заработать деньги на собственное заведение.

Николай Карпюк

Николай полюбил кухню еще в 8 классе. Под руководством Коли два ресторана и один магазин кулинарии при отеле. Парню нравится европейская, итальянская и французская кухни. На кухне ресторана он постоянно придумывает новые блюда, которые шеф часто внедряет в меню заведения. Юный профессионал мечтает о собственном месте в истории кулинарии.

Максим Высоцкий

Максим не знал, чем заниматься, и мама отправила его в общепит. Так он поступил в ПТУ на повара. Кем и где только профессионал не работал. Крайней остановкой стала Черногория и работа су-шефом в отеле. Перед тем, как там закрепиться Максим решил испытать свои силы и набраться опыта на «МастерШеф. Профессионалы»-2.

Яна Гамарник

Яна уже более семи лет преподает в ПТУ и старается обновить форму обучения, чтобы дети учились современной высокой кухне. Для этого она находит информацию, которую старается передать студентам на лекциях. На «МастерШеф. Профессионалы»-2 Яна пришла чтобы научиться передовым техникам и передать знания подрастающим поварам.

Юрий Побережник

Юрий уже долгое время работает в пиццерии. Его специальность – неаполитанская пицца. Ранее он работал в ресторанах с украинской, американской и  итальянской кухнями. На кастинг «МастерШеф. Профессионалы»-2  Юрий пришел чтобы с головой окунуться в что-то новое и показать собственное мастерство другим профессионалам.

Не пропустите захватывающий 3 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже в следующую субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

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