Холостяк Макс Михайлюк ексклюзивно про критерії дівчини своєї мрії

Відбулася головна прем’єра весни «Холостяк»-10. Неземний, упевнений у собі, професіонал своєї справи — Макс Михайлюк — познайомився з дівчатами. Кожна з них спробує побудувати успішні і довгострокові стосунки з Холостяком. А поки ексклюзивно для редакції STB.UA Макс розповів, що важливо в дівчатах, чи допустимий контроль і що точно неприйнятно. Бліц-опитування Холостяка — читайте в матеріалі.

Макс, розкажи, як ставишся до жіночої ініціативи? Наприклад, дівчина сама запрошує на побачення, підходить познайомитися…

Абсолютно нормально, у цьому нічого поганого немає. Так навіть легше (сміється. — Прим. ред.).

А до надмірного контролю?

Мільйон раз писати не потрібно, але дізнатися, де ти і як ти — це нормально. Звичайно, не дзвонити кожні п’ять хвилин (посміхається. — Прим. ред.). Повинні бути міра і довіра.

Є щось, що ти не приймаєш у дівчині?

Брехня, лицемірство, меркантильність і надмірну дурість.

Як ставишся до шкідливих звичок?

Мені неприємно, коли дівчина курить. А ще, чесно кажучи, не дуже люблю, коли дівчина п’є пиво. Мені здається, це не жіночий напій.

Якщо у дівчини є дитина, ти готовий зустрічатися з нею?

Мені б хотілося завести своїх дітей. Але якщо у дівчини є дитина, це не буде перешкодою. Я люблю дітей.

Який вік обраниці ти розглядаєш?

У мене немає чіткого переконання, наприклад, що вік моєї дівчини повинен бути від 22 до 28 років і ніяк інакше (сміється. — Прим. ред.). Головне — яка людина поруч зі мною.

А дівчина, по-твоєму, повинна вміти готувати?

Так, обов’язково! (Посміхається. — Прим. ред.)

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Яка з дівчат підійде всім уподобанням Холостяка? А може почуття візьмуть гору, і всі критерії відійдуть на другий план? Не пропустіть продовження 10-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» у п’ятницю о 19:00! І дізнайтеся, як Макс продовжить знайомство і нову історію з учасницями.

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