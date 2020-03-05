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Як зірки СТБ відреагували на серіал «Спіймати Кайдаша»

05.03.2020

2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра: в ефір вийшли перші серії нового проєкту «Спіймати Кайдаша». Це адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Про те, як сприйняли серіал зірки  телеканалу СТБ, читайте в матеріалі.

спіймати кайдаша

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2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра нового серіалу «Спіймати Кайдаша». Це історія, знайома кожному українцю до болю. У центрі сюжету ‒ життя простої сім’ї з села Семигори. Серіал зачіпає вічні теми: стосунки невістки і свекрухи, кохання, дружба, відданість…

Зірки телеканалу СТБ також встигли оцінити новий серіал. Так, ведуча проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва поділилася враженнями після перегляду перших чотирьох серій фільму «Спіймати Кайдаша»:

«Мала унікальну можливість за місяць до прем’єри подивитися перші 4 серії серіалу «Спіймати Кайдаша» за твором Івана Нечуй-Левицького. Сценарій Наталії Ворожбит.

Не могла уявити Кайдашеву сім’ю такою сучасною та сміливою. Емоції вирують, акторська гра захоплює, хочеться продовження! Ви ж зрозуміли: сім’я з української класики у сучасних умовах! Як то кажуть: ця історія на всі часи! Тарас Цимбалюк тепер остаточно заволодіє серцями телеглядачок! Роль Карпа йому підходить ідеально!»

спіймати кайдаша

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Ведуча проєкту «Таємниці ДНК» і «Вікна-Новини» Тетяна Висоцька також у захваті від серіалу:

«У цей день оживе одвічний сімейний конфлікт ‒ і вибухне яскравими фарбами. Історія Кайдашів, нове прочитання. Мені пощастило побачити перші серії ще до виходу на СТБ. І що сказати. Так не можна з людьми! Тому що це жахливо ‒ тепер чекати на продовження!

Із перших кадрів, з перших діалогів ‒ все правда. А я знаю, я росла у бабусі в селі у Дніпропетровській області, тому всі маркери перевірено. І люди, і мова, і коронні фрази, і музика, і сусідський спів під будинками, навіть гучне биття ложкою по чашці».

спіймати кайдаша

Більше на тему: Як глядачі відреагували на прем’єру нового серіалу «Спіймати Кайдаша»

Тренер проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемская також була у захваті від серіалу:

«Мене просто розпирає гордість за те, який класний і високопрофесійний продукт знімають у нашій країні. Рідною мовою! Серіал «Спіймати Кайдаша» саме про нас, українців. Шикарний, самобутній, за сценарієм Наталії Ворожбит.

Я навіть не очікувала, що творчість одного з моїх улюблених українських класиків можна відтворити так по-справжньому і так сучасно: і сміх, і сльози! Адже сімейні ситуації абсолютно однакові у будь-якому столітті: 50-100-150 років тому всі сваряться й миряться так само. Якість серіалу мене теж дуже вразила. Емоційні діалоги, прекрасна гра акторів: Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Віктор Жданов, Ірина Мак, Антоніна Хижняк, Дар’я Федина. У мене було таке відчуття, що я дивлюся не серіал на екрані, а підглядаю за справжньою, щирою українською родиною».

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